Cristiano Ronaldo fait son cinéma

Cristiano Ronaldo n’en finit plus de diversifier ses investissements. Après les hôtels, les salles de sport ou encore les soins capillaires, la star portugaise mise cette fois sur le cinéma. Il s'est associé avec Matthew Vaughn et a déjà produit deux films.

Blick Sport

«C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi, alors que je me tourne vers d'autres horizons dans les affaires.» Par cette simple phrase tirée d'un communiqué de presse, Cristiano Ronaldo confirme qu'il a fait équipe avec le Britannique Matthew Vaughn pour devenir le cofondateur d'un studio de cinéma, UR.Marv.

Le footballeur n'a pas choisi n'importe qui pour faire équipe puisque le producteur a notamment produit ou réalisé plusieurs blockbusters hollywoodiens dont «X-Men», «Kick-Ass» ou «Kingsman». Plus tôt dans sa carrière, il a participé avec Guy Ritchie à deux succès: «Arnaque, Crime et Botanique», ainsi que «Snatch» avec Brad Pitt.

Matthew Vaughn s'est félicité du début de cette collaboration avec la superstar: «Cristiano a créé de nombreuses histoires sur le terrain que j'aurais été incapable d'écrire et je me réjouis de réaliser des films inspirants avec lui. C'est lui, le vrai super-héros.»

Pour l'heure, deux films ont d'ores et déjà été réalisés par le studio nouvellement fondé et un troisième est déjà dans les tuyaux. Il possède déjà de nombreuses cordes à son arc dont plusieurs hôtels à Funchal, Lisbonne ou encore Madrid. Un autre établissement est également prévu à New York. Le Portugais est aussi actif dans la mode ou encore la greffe de cheveux. De quoi permettre à «CR7» de rester occupé le jour où il décidera de mettre un terme à sa carrière sur le terrain.