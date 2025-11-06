Un agent a menacé un joueur de Tottenham avec une arme à feu

Pour Destiny Udogie (22 ans), la vie a pris un tournant pour le moins inhabituel début septembre: le latéral gauche de Tottenham a été menacé avec une arme par un agent de joueurs. L’incident n’a été rendu public que récemment.
Tottenham a confirmé les faits dans un communiqué: «Nous avons soutenu Destiny et sa famille depuis l’incident, et nous continuerons à le faire. Comme il s’agit d’une affaire judiciaire, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires», peut-on lire dans une déclaration relayée par Transfermarkt.ch.
La police a indiqué qu’un homme de 31 ans avait été arrêté le 8 septembre, avant d’être remis en liberté sous caution. Le suspect est accusé d’avoir menacé Destiny Udogie et d’avoir fait chanter une autre personne.
Malgré l'incident, sa saison ne s'est pas arrêtée pour autant
L’international italien, sous contrat avec Tottenham depuis 2022, avait été recruté pour près de 17 millions de francs en provenance de l’Udinese Calcio. Après un prêt dans son ancien club, il a intégré définitivement l’effectif londonien et s’y est imposé depuis la saison 2023/24. Il compte déjà 76 apparitions, notamment lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre le FC Copenhague.
Tottenham affirme prendre la situation très au sérieux et continuer à accompagner son joueur. L’enquête suit son cours, tandis que Destiny Udogie reste concentré sur sa saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City FC
10
12
19
3
Liverpool FC
10
4
18
4
Sunderland AFC
10
4
18
5
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
7
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United FC
10
1
17
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
10
-1
12
14
Everton FC
10
-3
12
15
Fulham FC
10
-2
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United FC
10
-11
7
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2