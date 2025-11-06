DE
Le club confirme les faits
Un agent a menacé un joueur de Tottenham avec une arme à feu

À Tottenham, un incident effrayant fait beaucoup de bruit. Le latéral Destiny Udogie a été menacé d'une arme par un agent de joueurs. Le club soutient le professionnel et sa famille, tandis qu'une enquête est en cours sur l'auteur des faits.
Publié: il y a 17 minutes
Joël Hahn

Pour Destiny Udogie (22 ans), la vie a pris un tournant pour le moins inhabituel début septembre: le latéral gauche de Tottenham a été menacé avec une arme par un agent de joueurs. L’incident n’a été rendu public que récemment.

Tottenham a confirmé les faits dans un communiqué: «Nous avons soutenu Destiny et sa famille depuis l’incident, et nous continuerons à le faire. Comme il s’agit d’une affaire judiciaire, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires», peut-on lire dans une déclaration relayée par Transfermarkt.ch.

La police a indiqué qu’un homme de 31 ans avait été arrêté le 8 septembre, avant d’être remis en liberté sous caution. Le suspect est accusé d’avoir menacé Destiny Udogie et d’avoir fait chanter une autre personne.

Malgré l'incident, sa saison ne s'est pas arrêtée pour autant

L’international italien, sous contrat avec Tottenham depuis 2022, avait été recruté pour près de 17 millions de francs en provenance de l’Udinese Calcio. Après un prêt dans son ancien club, il a intégré définitivement l’effectif londonien et s’y est imposé depuis la saison 2023/24. Il compte déjà 76 apparitions, notamment lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre le FC Copenhague.

Tottenham affirme prendre la situation très au sérieux et continuer à accompagner son joueur. L’enquête suit son cours, tandis que Destiny Udogie reste concentré sur sa saison.

