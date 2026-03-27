Rodri va-t-il trahir l'Atletico et rejoindre le Real?

Les rumeurs autour d'un transfert de Rodri de Manchester City au Real Madrid ne s'arrêtent pas. L'Espagnol lui-même continue de les alimenter au risque de passer pour un traître auprès de l'Atletico, son ancien club.

Davide Malinconico

Rodri (29 ans) sur le chemin du retour en Espagne? Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, l’international espagnol pourrait bien ne pas aller au bout de son engagement.

Depuis plusieurs mois, le quadruple champion de Premier League et vainqueur de la Ligue des champions 2023 est en effet en contact avec le Real Madrid. Déjà en 2024, le club merengue avait manifesté son intérêt, dans la foulée de son Ballon d’Or. Aujourd’hui, la rumeur prend de l’ampleur — alimentée par le principal intéressé lui-même.

Rodri entretient le flou

Pour la première fois, le milieu espagnol s’est exprimé ouvertement sur ces spéculations, sans fermer la porte à un départ vers Madrid: «On ne peut pas refuser aussi facilement les meilleurs clubs du monde.»

Il poursuit, admiratif: «Ils ont une immense base de supporters, qui les soutiennent inconditionnellement. Et pour moi, le Bernabéu est toujours impressionnant, un stade vraiment imposant.»

Rodri évoque également son attachement à son pays natal, laissant entendre qu’un retour en Espagne fait partie de ses réflexions — un scénario qui renforcerait naturellement la piste madrilène.

Un passé qui fait débat

Un éventuel transfert au Real Madrid aurait une saveur toute particulière en raison du passé de Rodri à l’Atlético Madrid, rival historique. Formé pendant six ans chez les Colchoneros, il y est revenu en 2018 pour une saison avant de rejoindre Manchester City à l’été 2019.

Mais pour le joueur, cet héritage ne constitue pas un frein: «Beaucoup de joueurs ont déjà suivi ce chemin, non?» Il souligne également que son passage à l’Atlético remonte désormais à plusieurs années — un argument qui ne devrait toutefois pas convaincre les supporters rojiblancos.

Des précédents nombreux

Les passerelles entre les deux géants madrilènes ne sont pas inédites. Le cas le plus emblématique reste celui de Raúl: formé à l’Atlético, il est devenu une légende au Real Madrid.

Plus récemment, certains joueurs ont connu les deux camps. Thibaut Courtois, aujourd’hui gardien du Real, a défendu les cages de l’Atlético entre 2011 et 2014. À l’inverse, Marcos Llorente, formé au Real Madrid, a quitté le club en 2019 pour rejoindre directement l’Atlético.