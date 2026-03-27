Manchester United veut chiper des joueurs à ses rivaux

Manchester United prévoit une grande offensive sur les transferts cet été. Les Red Devils ont plusieurs stars de Premier League dans le viseur.

Andri Bäggli

Il est déjà l'heure penser au mercato d'été! Manchester United devrait se montrer très offensif cet été et viserait en priorité des joueurs évoluant en Premier League.

Sandro Tonali

Comme le rapporte le «Daily Mail», Sandro Tonali (25 ans) est l'une des cibles prioritaires de Manchester United. Le milieu de terrain de Newcastle, qui a propulsé l'Italie en finale des play-off de la Coupe du monde jeudi, est sous contrat avec les Magpies jusqu'en 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s'élève à environ 73,5 millions de francs.

Myles Lewis-Skelly

Les Red Devils veulent également se renforcer au poste d'arrière latéral. Selon l'«Express», ils seraient intéressés par Myles Lewis-Skelly, d'Arsenal. Le joueur de 19 ans a fait quelques apparitions au début de la saison, mais depuis le début de l'année, il n'a plus été aligné qu'une seule fois. D'autres équipes seraient également intéressées par son talent.

James Garner et Iliman Ndiaye

James Garner (24 ans) et Iliman Ndiaye (26 ans), deux joueurs d'Everton, plaisent à Manchester United. Selon le portail espagnol fichajes.net, les responsables mancuniens seraient prêts à dépenser près de 106 millions de francs pour ces deux joueurs.

Départs

Mais Manchester United ne veut pas faire qu'acheter des joueurs Ainsi, Jaden Sancho (26 ans), prêté à Aston Villa et dont le contrat expire cet été, et Marcus Rashford (28 ans), prêté à Barcelone, devraient quitter le club. Aston Villa prévoit de mettre Sancho sous contrat de manière permanente, tandis que le PSG et le Milan AC s'intéressent à Rashford.