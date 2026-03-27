Manchester United veut chiper des joueurs à ses rivaux

Il est déjà l'heure penser au mercato d'été! Manchester United devrait se montrer très offensif cet été et viserait en priorité des joueurs évoluant en Premier League.
Sandro Tonali
Comme le rapporte le «Daily Mail», Sandro Tonali (25 ans) est l'une des cibles prioritaires de Manchester United. Le milieu de terrain de Newcastle, qui a propulsé l'Italie en finale des play-off de la Coupe du monde jeudi, est sous contrat avec les Magpies jusqu'en 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s'élève à environ 73,5 millions de francs.
Myles Lewis-Skelly
Les Red Devils veulent également se renforcer au poste d'arrière latéral. Selon l'«Express», ils seraient intéressés par Myles Lewis-Skelly, d'Arsenal. Le joueur de 19 ans a fait quelques apparitions au début de la saison, mais depuis le début de l'année, il n'a plus été aligné qu'une seule fois. D'autres équipes seraient également intéressées par son talent.
James Garner et Iliman Ndiaye
James Garner (24 ans) et Iliman Ndiaye (26 ans), deux joueurs d'Everton, plaisent à Manchester United. Selon le portail espagnol fichajes.net, les responsables mancuniens seraient prêts à dépenser près de 106 millions de francs pour ces deux joueurs.
Départs
Mais Manchester United ne veut pas faire qu'acheter des joueurs Ainsi, Jaden Sancho (26 ans), prêté à Aston Villa et dont le contrat expire cet été, et Marcus Rashford (28 ans), prêté à Barcelone, devraient quitter le club. Aston Villa prévoit de mettre Sancho sous contrat de manière permanente, tandis que le PSG et le Milan AC s'intéressent à Rashford.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City FC
30
32
61
3
Manchester United FC
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
Fulham FC
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion FC
31
4
43
11
Sunderland AFC
31
-4
43
12
Newcastle United FC
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace FC
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur FC
31
-10
30
18
West Ham United FC
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
31
-30
17