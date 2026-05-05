Ce serait un coup de maître pour Manchester Unied! Granit Xhaka a presque le même âge que Casemiro, c'est vrai, et est plus âgé que Bruno Fernandes, mais le légendaire gardien Peter Schmeichel le considère comme le successeur idéal du milieu de terrain brésilien.

Petar Djordjevic

Manchester United semble avoir relevé la tête après deux saisons décevantes. Certes, les Red Devils ne remporteront pas de titre cette année, mais leur qualification pour la Champions League est déjà assurée à trois matches de la fin. L’heure est désormais à l’optimisation de l’effectif — d’autant plus avec le départ annoncé de Casemiro (34 ans). Et un nom s’impose avec insistance: Granit Xhaka (33 ans).

Peter Schmeichel milite pour Granit Xhaka

Selon la légende du club Peter Schmeichel, le Bâlois serait le remplaçant idéal du Brésilien. Invité dans un podcast aux côtés de Paul Scholes, Nicky Butt et du comédien Paddy McGuinness, l’ancien gardien n’a pas hésité: «Je pense que nous devrions faire venir Xhaka.»

Dans son raisonnement, le futur du milieu mancunien doit s’articuler autour de Kobbie Mainoo, mais avec un encadrement expérimenté. Schmeichel juge notamment Elliot Anderson encore trop tendre pour ce rôle.

«Tout simplement incroyable»

Pour le Danois, Manchester United manque de leaders naturels, en dehors de Harry Maguire et Bruno Fernandes. Un vide que Granit Xhaka pourrait combler immédiatement.

«Xhaka est la raison pour laquelle ils sont là où ils sont aujourd’hui. Il a été tout simplement incroyable cette saison», affirme Peter Schmeichel, en référence à son impact à Sunderland AFC.

Arrivé l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen, le capitaine de la Nati a dépassé toutes les attentes chez les Black Cats, fraîchement promus. Leader technique et vocal, il s’est imposé comme le véritable métronome de l’équipe, avec notamment plus de 1200 passes réussies et le plus grand nombre de passes décisives du club.

Un été décisif à Old Trafford

Le maintien de Sunderland ayant été assuré très tôt, avec même la barre des 50 points en ligne de mire, Granit Xhaka a largement contribué à cette stabilité. De quoi séduire les observateurs… et alimenter les spéculations.

Mais avant de trancher sur le successeur de Casemiro, Manchester United doit encore clarifier la question de l’entraîneur. Depuis le départ de Ruben Amorim en janvier, Michael Carrick assure l’intérim avec succès, au point de s’imposer comme une option crédible sur le long terme.

Autre incertitude: l’avenir de Bruno Fernandes. Selon le «Mirror», le capitaine portugais n’a pas encore tranché pour la suite de sa carrière.

Dans ce contexte mouvant, l’arrivée d’un joueur du calibre de Granit Xhaka pourrait apporter stabilité et leadership. «Il peut jouer 80% des matches et élever le niveau d’exigence autour de lui», résume Peter Schmeichel — convaincu que le Suisse a tout du patron idéal pour relancer durablement United.



