Mohamed Salah s'est mis tout le monde à dos à Liverpool avec une interview explosive voilà deux semaies. Il s'est ensuite excusé auprès de l'équipe, comme le révèle son coéquipier Curtis Jones.

Julian Sigrist

«Le club m'a jeté sous le bus. C'est en tout cas ce que je ressens. Je pense qu'il est clair que quelqu'un veut me faire porter toute la responsabilité», a déclaré la star de Liverpool Mohamed Salah après le match contre Leeds (3-3 ) il y a deux semaines.

C'était le troisième match consécutif où l'Egyptien n'était pas titulaire - et le deuxième où il devait regarder 90 minutes depuis le banc de touche. Il a longtemps eu une bonne relation avec l'entraîneur «et soudain, nous n'en avons plus du tout», poursuivait Mohamed Salah. «J'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi dans le club».

Comme le révèle maintenant le milieu de terrain Curtis Jones, l'attaquant s'est excusé auprès de l'équipe avant son départ pour la Coupe d'Afrique. «Il a dit quelque chose comme: 'Si j'ai blessé quelqu'un ou si je vous ai fait sentir mal d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse'. Il est comme ça», a déclaré Curtis Jones à Sky.

Arne Slot veut laisser le sujet de côté

Mohamed Salah était «très positif» et arborait comme toujours un grand sourire. De telles situations font tout simplement partie du jeu si l'on veut être un gagnant. «Si un joueur est d'accord avec le fait de rester sur le banc, c'est plutôt un problème».

L'affaire devrait donc être réglée en interne, comme l'a confirmé Arne Slot avant le match contre Tottenham: «Nous avons mis cela derrière nous. Les actes parlent plus que les mots et il était de nouveau dans le groupe contre Brighton et a été le premier joueur à entrer en jeu». Le Néerlandais ne veut pas en dire plus, car il serait ne pas juste de déconcentrer Mohamed Salah, alors que «des matches importants de la CAN» sont prévus.