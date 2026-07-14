DE
FR

Le Belge quitte les Villans
Youri Tielemans rejoint Manchester United

Manchester United a officialisé mardi l'arrivée du milieu de terrain belge Youri Tielemans, qui évoluait à Aston Villa en Premier League. Le montant du transfert est estimé à 41 millions d'euros.
Publié: 20:46 heures
Youri Tielemans s'est engagé à Manchester United.
Photo: Manchester United via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le capitaine de la Belgique (29 ans), qui a participé à la Coupe du monde avec les Diables Rouges, s'est engagé pour cinq saisons avec les Red Devils. Après avoir passé deux ans à l'AS Monaco, il évolue en Premier League depuis 2019, lorsqu'il a rejoint Leicester, avant de porter les couleurs d'Aston Villa ces trois dernières saisons.

«C'est dur de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United, a déclaré Tielemans dans un communiqué du club. Signer dans un club si spécial c'est incroyable. C'est l'aboutissement d'années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football.»

Éliminé en quarts du Mondial par l'Espagne vendredi, Tielemans avait permis à la Belgique de renverser le Sénégal en 16e de finale grâce à un doublé à la fin du temps réglementaire dont un pénalty au bout de la prolongation.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
Fulham FC
0
0
0
1
Hull City
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus