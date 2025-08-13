DE
«Perdu sa culture de la gagne»
Rashford fustige l'instabilité à Manchester United

Le buteur de 27 ans déplore le manque de continuité à Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Rashford compare la situation à celle de Liverpool, soulignant l'importance d'un plan à long terme pour retrouver le succès.
Publié: 15:16 heures
Marcus Rashford n'est pas tendre avec Manchester United.
Photo: IAN HODGSON
Récemment arrivé en prêt avec option d'achat à Barcelone, Marcus Rashford a dénoncé l'instabilité chronique à Manchester United, où il a évolué depuis 2016. Cela a conduit le club dans une «impasse».

En 2024-2025, Manchester United a réalisé sa pire saison en Premier League depuis sa relégation en 1974, terminant à la 15e place. Rashford, qui avait déjà été prêté de janvier à juin dernier à Aston Villa, fait l'objet d'un nouveau prêt, cette fois à Barcelone. Les Catalans disposent aussi d'une option d'achat.

Une instabilité critiquée

L'attaquant anglais a estimé que le problème résidait dans l'instabilité causée par la nomination de six entraîneurs différents depuis le départ d'Alex Ferguson en 2013. C'est aussi l'année du dernier titre de champion d'Angleterre du club mancunien.

«Pour entamer une transition, il faut établir un plan et s'y tenir. Nous avons eu tellement de managers différents, d'idées différentes et de stratégies différentes pour gagner que nous nous sommes retrouvés dans une impasse», a déploré le buteur de 27 ans dans le podcast The Rest Is Football.

«Lorsque Liverpool a traversé cette période, ils ont fait appel à Jürgen Klopp et ils lui sont restés fidèles. Ils n'ont pas gagné au début. Les gens ne se souviennent que de ses dernières années, lorsqu'il était en compétition avec (Manchester) City et remportait les plus grands trophées», a poursuivi Rashford.

Le club aurait perdu sa culture de la gagne

Depuis le départ d'Alex Ferguson, Manchester United n'a plus été dans la course pour le titre de champion d'Angleterre. Avec les Red Devils, Marcus Rashford a tout de même inscrit 138 buts et remporté quatre coupes nationales, mais il estime que le club mancunien a perdu sa culture de la gagne. «Quand Alex Ferguson était là, cette culture ne s'arrêtait pas à l'équipe première, mais elle transpirait dans tout le club», a ajouté l'international anglais aux 62 sélections.

