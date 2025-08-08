Le jeune Kai Rooney, 15 ans, gravit rapidement les échelons à Manchester United. Convoqué en U19, il rappelle son père par son style de jeu polyvalent. Wayne Rooney appelle cependant à la prudence face aux attentes.

«C’est injuste d’attendre trop de lui, il n’a que 15 ans. Mais il gère très bien la pression liée à son nom de famille», a déclaré Wayne Rooney. Photo: Getty Images

Kai Rooney, 15 ans, continue de faire parler de lui à Manchester United. Le fils aîné de Wayne Rooney a sauté pas moins de trois catégories pour rejoindre l’équipe U19 des Red Devils. Selon Aftonbladet, il a même été convoqué en dernière minute pour disputer un prestigieux tournoi en Croatie. Depuis sa signature à l’âge de 11 ans, en 2020, les supporters nourrissent de grands espoirs pour ce jeune talent.

Il rappelle son père

Physiquement et dans son style de jeu, Kai Rooney rappelle fortement son illustre père. Attaquant polyvalent, il peut évoluer en pointe comme sur les ailes. Interrogé à ce sujet, Wayne Rooney a tempéré l’enthousiasme: «Il joue simplement, c’est ce qu’il a toujours fait. C’est injuste d’attendre trop de lui, il n’a que 15 ans. Mais il gère très bien la pression liée à son nom de famille.»

Lors du tournoi croate, Manchester United affrontera notamment la Juventus, le Rapid Bucarest et le Dinamo Zagreb. Dans l’autre poule figurent Paris Saint-Germain, Benfica, Bologne et le Shakhtar Donetsk. Malgré son âge, Kai Rooney n’est pas le plus jeune de l’équipe: ce titre revient à JJ Gabriel, 14 ans, surnommé «Kid Messi» après ses performances remarquées avec l’équipe U18 la saison passée.

Un long chemin

Si Kai Rooney est encore loin d’égaler les 183 buts inscrits par Wayne Rooney en 393 matchs pour Manchester United, ses débuts laissent entrevoir un avenir prometteur. Quant à son père, désormais âgé de 39 ans, il poursuit sa carrière d’entraîneur, marquée par des hauts et des bas. Dernier épisode en date: son départ de Plymouth Argyle fin 2024, alors que le club occupait la dernière place du Championship.