Ces footballeurs qui ont subi des greffes de cheveux

1/7 La légende de Manchester United Wayne Rooney s'est fait greffer des cheveux en 2011 et 2013. Photo: DUKAS/XPOSURE

Cédric Heeb et Andrea Cattani

Le capitaine de la Nati Granit Xhaka entame la nouvelle année avec une nouvelle coiffure. Sur Instagram, le footballeur a partagé à ses followers ses vacances d'hiver. Ceux-ci ont pu remarquer que le joueur de 32 ans s'est fait greffer des cheveux. Selon les informations de Blick, il s'est rendu au Kosovo pour subir une intervention.

La star de Leverkusen suit ainsi une série d'autres grands noms du football qui ont déjà suivi un tel changement. L'exemple le plus célèbre est Wayne Rooney. La légende de Manchester United s'est fait greffer des cheveux à deux reprises en 2011 et 2013. «Je suis devenu chauve à 25 ans, alors pourquoi pas?», avait écrit l'ancien attaquant sur Twitter après la première intervention. «Je suis heureux du résultat.»

La légende de Dortmund et de Liverpool Jürgen Klopp, le gardien du Barça Marc-André ter Stegen ou encore Ryan Giggs ont également voulu améliorer leur situation capillaire et ont subi une transplantation au cours des dernières années. L'ancien joueur du FC Bâle Ivan Rakitic n'a jamais non plus fait secret de cette intervention et a même publié plusieurs vidéos de sa transplantation. Pas plus tard que l'été dernier, la star de Liverpool Mohamed Salah a suscité l'étonnement de ses fans lorsqu'il est entré sur le terrain avec une calvitie retouchée. Alors, à quand le prochain?

Voici quelques changements de coupes à passer sous la loupe:

Jürgen Klopp:

Marc-André Ter Stegen:

Wayne Rooney:

Mohamed Salah: