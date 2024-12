1/7 Granit Xhaka passe des vacances en famille à Arosa (GR) après une greffe de cheveux. Photo: Instagram / Granit Xhaka

Granit Xhaka profite encore de ses vacances de Noël bien méritées. Le 10 janvier, le joueur de 32 ans disputera son prochain match officiel avec Leverkusen (20h30 contre Dortmund).

Le capitaine de l'équipe nationale ne passe pas ses jours de congé au bord de la mer, où les températures sont plus élevées, mais se repose dans son pays: avec sa femme Leonita et ses deux filles Ayana et Laneya, il profite du paysage hivernal d'Arosa, dans les Grisons. «Family Time is the Best Time», c'est-à-dire «le temps passé en famille est le meilleur», écrit Granit Xhaka en commentaire d'une photo sur Instagram.

Ce seront les dernières vacances d'hiver à quatre pour la famille Xhaka. Car comme le couple l'a annoncé il y a un peu plus d'un mois, Leonita Xhaka est enceinte pour la troisième fois.

Nouvelle année, nouveaux cheveux pour le leader de la Nati

Si l'on regarde attentivement la photo de vacances de Xhaka, on remarque une autre nouveauté: Granit Xhaka a manifestement profité de cette période sans football pour se faire greffer des cheveux. Sur les photos, on voit le milieu de terrain avec la tête rasée, mais avec une nouvelle ligne capillaire.

Granit Xhaka est ainsi le prochain joueur à profiter d'une greffe de cheveux. Des stars comme Mohamed Salah (32 ans), Marc-André ter Stegen (32 ans) ou encore l'ex-entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp ont subi une transplantation.

Il ne reste plus qu'à espérer que cette nouvelle chevelure soit de bon augure pour une nouvelle année de football très importante pour Granit Xhaka. Outre la lutte pour le titre avec Leverkusen (actuellement deuxième derrière le Bayern), la lutte pour un ticket pour la Coupe du monde avec la Nati l'attend à l'automne 2025.