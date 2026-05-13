Pep Guardiola s'en prend à la VAR et à ChatGPT

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La tension monte en Angleterre alors que la saison de Premier League arrive à son terme. Dimanche, Arsenal s'est fait une belle frayeur sur la pelouse de West Ham, mais s'est tout de même imposé sur la plus petite des marges. Un succès précieux, acquis grâce à une intervention de la VAR. Callum Wilson pensait avoir égalisé au bout du temps additionnel, avant que la vidéo n'annule son but, Chris Kavanagh jugeant que Pablo Felipe avait commis une faute sur David Raya après visionnage des images.

Cette décision n'arrange pas Manchester City, en course pour le titre, qui manque ainsi la possibilité de rejoindre Arsenal, voire même de le dépasser, ce mercredi soir en cas de victoire face à Crystal Palace. En conférence de presse d'avant-match, Pep Guardiola, critique envers l'assistance vidéo, a forcément été invité à réagir à la fin de match de dimanche.

«ChatGPT le fait à votre place»

«Je n’ai jamais vraiment fait confiance à cette technologie», a déclaré l'Espagnol. «On doit toujours faire mieux, car on ne maîtrise pas ce qui se passe dans la cabine. Le VAR, c’est comme un coup de dés.» L'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich garde des souvenirs douloureux de la VAR. «Nous avons perdu les deux finales de FA Cup parce que les arbitres n’ont pas fait leur travail correctement, même avec la VAR», se souvient-il, ajoutant que son équipe devait se concentrer sur son travail face à Crystal Palace.

«J’ai toujours appris que lorsqu’on perd sa concentration, on se retrouve dans une situation dangereuse. La seule chose que nous pouvons faire, c’est faire mieux. C’est la seule chose que nous contrôlons. Il faut toujours faire mieux pour soi-même, et pour nous, cela signifie se concentrer sur Crystal Palace.»

Mais la méfiance de Pep Guardiola envers la technologie ne se limite pas au terrain. Questionné sur l’intelligence artificielle, le Catalan a également affiché ses réserves. «Ce qui m’inquiète, c’est qu’ils mettent des mots dans votre bouche. Ils peuvent créer des vidéos avec ma personne qui dit ceci ou cela. Comment puis-je contrôler ça? Et Maintenant, si vous devez passer un examen, vous y allez et ChatGPT le fait à votre place. Les gens n’utilisent plus ''ici'' (ndlr: il montre du doigt son cerveau) désormais», regrette l'Espagnol.