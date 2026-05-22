Manchester City a confirmé vendredi le départ de son entraîneur Pep Guardiola. En dix ans, l'Espagnol a remporté 20 trophées avec les Cityzens, dont six Premier League et une Ligue des champions.

ATS Agence télégraphique suisse

Le technicien de 55 ans fera sa dernière apparition sur le banc du club anglais dimanche contre Aston Villa, en championnat, avant d'endosser un rôle "d'ambassadeur" pour le City Football Group, a-t-il été précisé. «Ne me demandez pas les raisons de mon départ. Il n'y en a pas, mais au fond de moi, je sais que c'est mon heure», a-t-il déclaré dans un communiqué du club. «Éternels seront les sentiments, les gens, les souvenirs, l'amour que j'ai pour mon Manchester City», a-t-il ajouté.

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Guardiola quitte donc l'équipe au maillot bleu ciel à un an de l'échéance de son contrat, une décision qui avait filtré dans la presse britannique en début de semaine, mais qu'il n'avait pas confirmé jusqu'ici.

Deux trophées cette saison

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a transformé Manchester City en machine à gagner, avec une identité de jeu forte qui a profondément transformé le paysage anglais et européen. En dix ans, il a remporté vingt titres, dont six dans le championnat le plus relevé du monde. Sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club du nord-ouest de l'Angleterre, un sacre auquel a participé le défenseur suisse Manuel Akanji (2022-2025 à City).

En Premier League, il a écrit l'histoire avec plusieurs records, comme les 100 points collectés pour son premier titre en 2018, et les quatre sacres consécutifs de 2021 à 2024. Il a aussi mené une superbe bataille avec le Liverpool de Jürgen Klopp, qu'il a dominé d'un point en 2019 puis en 2022. Mais pour la première fois, il a aussi abandonné le trône d'Angleterre durant deux saisons successives, au Liverpool d'Arne Slot en 2025 et à Arsenal et Mikel Arteta en 2026. Cette saison, il a toutefois remporté la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Une parade est prévue lundi dans les rues de Manchester et devrait se transformer en adieux géants pour Guardiola.

A l'avenir, «il donnera des conseils techniques» à la douzaine de clubs liés au City Group (Troyes, Gérone, Palerme, New York City FC, etc.) et «travaillera sur des projets précis ainsi que sur des collaborations», a précisé le club.