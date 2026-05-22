Le technicien de 55 ans fera sa dernière apparition sur le banc du club anglais dimanche contre Aston Villa, en championnat, avant d'endosser un rôle "d'ambassadeur" pour le City Football Group, a-t-il été précisé. «Ne me demandez pas les raisons de mon départ. Il n'y en a pas, mais au fond de moi, je sais que c'est mon heure», a-t-il déclaré dans un communiqué du club. «Éternels seront les sentiments, les gens, les souvenirs, l'amour que j'ai pour mon Manchester City», a-t-il ajouté.
Guardiola quitte donc l'équipe au maillot bleu ciel à un an de l'échéance de son contrat, une décision qui avait filtré dans la presse britannique en début de semaine, mais qu'il n'avait pas confirmé jusqu'ici.
Deux trophées cette saison
L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a transformé Manchester City en machine à gagner, avec une identité de jeu forte qui a profondément transformé le paysage anglais et européen. En dix ans, il a remporté vingt titres, dont six dans le championnat le plus relevé du monde. Sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club du nord-ouest de l'Angleterre, un sacre auquel a participé le défenseur suisse Manuel Akanji (2022-2025 à City).
En Premier League, il a écrit l'histoire avec plusieurs records, comme les 100 points collectés pour son premier titre en 2018, et les quatre sacres consécutifs de 2021 à 2024. Il a aussi mené une superbe bataille avec le Liverpool de Jürgen Klopp, qu'il a dominé d'un point en 2019 puis en 2022. Mais pour la première fois, il a aussi abandonné le trône d'Angleterre durant deux saisons successives, au Liverpool d'Arne Slot en 2025 et à Arsenal et Mikel Arteta en 2026. Cette saison, il a toutefois remporté la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Une parade est prévue lundi dans les rues de Manchester et devrait se transformer en adieux géants pour Guardiola.
A l'avenir, «il donnera des conseils techniques» à la douzaine de clubs liés au City Group (Troyes, Gérone, Palerme, New York City FC, etc.) et «travaillera sur des projets précis ainsi que sur des collaborations», a précisé le club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
37
43
78
3
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
Sunderland AFC
37
-7
51
11
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
37
-10
38
18
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19