Manchester City revient à deux points d'Arsenal

Le club d'Erling Haaland aurait quasiment perdu tout espoir en cas de défaite ou de match nul face aux Eagles d'Oliver Glasner, quinzièmes. Mais la victoire acquise mercredi à domicile permet à Manchester City (2e, 77 pts) de rester dans la roue d'Arsenal (1er, 79 pts) avant ses deux derniers matches, disputés la semaine prochaine.
Les Citizens auront fort à faire contre Bournemouth, 6e en quête d'une qualification européenne, puis face à l'actuel 5e, Aston Villa. Le programme d'Arsenal semble bien plus aisé, avec la réception de l'avant-dernier Burnley, déjà relégué, et un court déplacement à Crystal Palace, dont le regard sera probablement tourné vers sa finale de Ligue Conference prévue trois jours après contre le Rayo Vallecano.
Plus que deux journées
Guardiola avait lui décidé de reposer certains de ses meilleurs éléments au coup d'envoi, mercredi, comme Erling Haaland et Rayan Cherki, trois jours avant la finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea, et ce choix a été très commenté en Angleterre.
Mais l'entraîneur espagnol dispose de riches ressources dans son effectif et le pari s'est révélé payant, notamment grâce à Phil Foden, impliqué dans tous les bons coups en première période.
Manchester City a porté sa série d'invincibilité à quatorze matches en championnat (10 victoires, 4 nuls).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
36
42
79
2
Manchester City FC
36
43
77
3
Manchester United FC
36
15
65
4
Liverpool FC
36
12
59
5
Aston Villa
36
4
59
6
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
36
10
53
8
Brentford FC
36
3
51
9
Chelsea FC
36
6
49
10
Everton FC
36
0
49
11
Fulham FC
36
-6
48
12
Sunderland AFC
36
-9
48
13
Newcastle United FC
36
-2
46
14
Leeds United
36
-5
44
15
Crystal Palace FC
36
-9
44
16
Nottingham Forest
36
-2
43
17
Tottenham Hotspur FC
36
-9
38
18
West Ham United FC
36
-20
36
19
Burnley FC
36
-36
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
36
-41
18