Arne Slot: «Arsenal n'a pratiquement aucun point faible»

Avant le choc au sommet de Premier League, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a loué les qualités d'Arsenal. Pour lui, la principale force des Gunners, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas de points faibles.

AFP Agence France-Presse

La principale force d'Arsenal, c'est de n'avoir «pratiquement aucun point faible», a répondu l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, questionné mercredi à la veille d'un déplacement chez le leader de Premier League.

«Leur principale force? Oh, c'est intéressant (comme question)! C'est peut-être d'avoir tellement de points forts... Leur principale force est probablement qu'ils n'ont pratiquement aucun point faible», a dit le Néerlandais en conférence de presse.

«Ils ont tout pour eux»

«Ils encaissent très peu de buts, ils peuvent marquer dans le jeu, sur des coups de pied arrêtés, ils ont de très bonnes idées dans la manière de bâtir les actions, ils peuvent également jouer avec des ballons longs. Ils ont tout pour eux», a-t-il développé.

Arsenal a gagné 15 des 20 premiers matches de championnat, dispose de la meilleure défense et compte 14 points d'avance sur Liverpool, le quatrième, avant leurs retrouvailles jeudi (21h00) à Londres. Mais les Gunners ont subi une de leurs deux défaites en Premier League cette saison précisément contre l'équipe d'Arne Slot, fin août à Anfield (1-0).

Manque de constance

Cette saison, «nous n'avons pas fait preuve de constance, mais nous avons déjà battu de très bonnes équipes. Cela prouve que le talent est bien présent, mais que la régularité fait malheureusement défaut», a observé l'entraîneur des champions d'Angleterre en titre.

L'affiche à l'Emirates ressemble à un sommet de Ligue des champions, un bon test pour situer le niveau de son équipe, a-t-il ajouté. «Ce sera l'occasion pour nous de voir où nous en sommes sur un match, contre une très, très bonne équipe d'Arsenal. Ils sont très bons depuis des années, mais cette saison ils sont probablement encore meilleurs».

A Londres, les Reds seront privés notamment de Mohamed Salah, mobilisé par la CAN avec l'Egypte, et d'Alexander Isak, l'avant-centre blessé et indisponible pour une longue durée. Son concurrent au poste de No 9, le Français Hugo Ekitiké, reste incertain après avoir manqué le dernier match dimanche contre Fulham (2-2). «Il ne s'est pas encore entraîné avec nous jusqu'à présent. Attendons de voir s'il peut s'entraîner aujourd'hui», a dit Slot.