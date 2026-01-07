Arne Slot: «Arsenal n'a pratiquement aucun point faible»

La principale force d'Arsenal, c'est de n'avoir «pratiquement aucun point faible», a répondu l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, questionné mercredi à la veille d'un déplacement chez le leader de Premier League.
«Leur principale force? Oh, c'est intéressant (comme question)! C'est peut-être d'avoir tellement de points forts... Leur principale force est probablement qu'ils n'ont pratiquement aucun point faible», a dit le Néerlandais en conférence de presse.
«Ils ont tout pour eux»
«Ils encaissent très peu de buts, ils peuvent marquer dans le jeu, sur des coups de pied arrêtés, ils ont de très bonnes idées dans la manière de bâtir les actions, ils peuvent également jouer avec des ballons longs. Ils ont tout pour eux», a-t-il développé.
Arsenal a gagné 15 des 20 premiers matches de championnat, dispose de la meilleure défense et compte 14 points d'avance sur Liverpool, le quatrième, avant leurs retrouvailles jeudi (21h00) à Londres. Mais les Gunners ont subi une de leurs deux défaites en Premier League cette saison précisément contre l'équipe d'Arne Slot, fin août à Anfield (1-0).
Manque de constance
Cette saison, «nous n'avons pas fait preuve de constance, mais nous avons déjà battu de très bonnes équipes. Cela prouve que le talent est bien présent, mais que la régularité fait malheureusement défaut», a observé l'entraîneur des champions d'Angleterre en titre.
L'affiche à l'Emirates ressemble à un sommet de Ligue des champions, un bon test pour situer le niveau de son équipe, a-t-il ajouté. «Ce sera l'occasion pour nous de voir où nous en sommes sur un match, contre une très, très bonne équipe d'Arsenal. Ils sont très bons depuis des années, mais cette saison ils sont probablement encore meilleurs».
A Londres, les Reds seront privés notamment de Mohamed Salah, mobilisé par la CAN avec l'Egypte, et d'Alexander Isak, l'avant-centre blessé et indisponible pour une longue durée. Son concurrent au poste de No 9, le Français Hugo Ekitiké, reste incertain après avoir manqué le dernier match dimanche contre Fulham (2-2). «Il ne s'est pas encore entraîné avec nous jusqu'à présent. Attendons de voir s'il peut s'entraîner aujourd'hui», a dit Slot.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6