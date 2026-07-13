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C'est désormais officiel!
Aston Villa rafle Johan Manzambi à la dernière minute

Alors qu'un accord avec Newcastle semblait acquis, Johan Manzambi va finalement rejoindre Aston Villa. Le club anglais aurait déboursé plus de 60 millions d'euros, bonus compris, pour recruter le Suisse.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
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Coup de théâtre: Johan Manzambi va signer à Aston Villa!
Photo: keystone-sda.ch
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Yannick Peng et Carlo Steiner

Même après l'élimination de la Suisse en Coupe du monde, Johan Manzambi continue de faire parler de lui. La révélation de la Nati est sur le point de rejoindre la Premier League, mais son avenir a connu un spectaculaire rebondissement: alors qu'un accord semblait tout proche avec Newcastle, le Genevois de 20 ans aurait finalement choisi Aston Villa. 

C'est ce qu'a d'abord affirmer le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg. Contrairement aux Magpies, avec lesquels le SC Fribourg avait déjà trouvé un accord, Aston Villa est parvenu à conclure les négociations avec le club allemand, mais également avec le joueur lui-même. L'information a ensuite été confirmée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, qui affirme que l'opération est désormais bouclée.

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Plus de 60 millions d'euros

Selon Florian Plettenberg et Fabrizio Romano, le montant du transfert dépasserait les 60 millions d'euros, bonus compris. Une somme considérable pour recruter l'une des grandes révélations de cette Coupe du monde, auteur de trois buts avec la Suisse. Johan Manzambi devrait signer un contrat de longue durée avec le club de Birmingham, quatrième de Premier League la saison dernière et récent vainqueur de la Ligue Europa après son succès en finale face au SC Fribourg.

Premier League 2026/27
Équipe
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AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion FC
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace FC
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Everton FC
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Fulham FC
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Hull City
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Manchester City FC
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Manchester United FC
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Newcastle United FC
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Nottingham Forest
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Sunderland AFC
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Tottenham Hotspur FC
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