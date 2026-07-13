Yannick Peng et Carlo Steiner

Même après l'élimination de la Suisse en Coupe du monde, Johan Manzambi continue de faire parler de lui. La révélation de la Nati est sur le point de rejoindre la Premier League, mais son avenir a connu un spectaculaire rebondissement: alors qu'un accord semblait tout proche avec Newcastle, le Genevois de 20 ans aurait finalement choisi Aston Villa.

C'est ce qu'a d'abord affirmer le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg. Contrairement aux Magpies, avec lesquels le SC Fribourg avait déjà trouvé un accord, Aston Villa est parvenu à conclure les négociations avec le club allemand, mais également avec le joueur lui-même. L'information a ensuite été confirmée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, qui affirme que l'opération est désormais bouclée.

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Plus de 60 millions d'euros

Selon Florian Plettenberg et Fabrizio Romano, le montant du transfert dépasserait les 60 millions d'euros, bonus compris. Une somme considérable pour recruter l'une des grandes révélations de cette Coupe du monde, auteur de trois buts avec la Suisse. Johan Manzambi devrait signer un contrat de longue durée avec le club de Birmingham, quatrième de Premier League la saison dernière et récent vainqueur de la Ligue Europa après son succès en finale face au SC Fribourg.