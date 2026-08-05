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Dont la Supercoupe d'Europe face au PSG
Johan Manzambi manquera le début de saison d'Aston Villa

La blessure au genou de Johan Manzambi continue de retarder ses débuts avec Aston Villa. Le milieu suisse devrait manquer la Supercoupe d'Europe face au PSG et pourrait également être absent pour la reprise de la Premier League.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Johan Manzambi manquera la Supercoupe d'Europe prévue mercredi prochain à Leipzig.
Photo: TOTO MARTI
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Blick Sport

Johan Manzambi ne pourra finalement pas disputer la Supercoupe d'Europe face au Paris Saint-Germain, mercredi prochain à Leipzig. C'est ce qu'affirme «The Athletic» ce mercredi, avançant que l'international suisse, révélation de la dernière Coupe du monde, n'est pas encore remis de sa blessure au genou contractée avant le huitième de finale.

Pour rappel, le Genevois, auteur jusque-là de 3 buts et 2 passes décisives, avait manqué l'affrontement face à la Colombie, puis celui perdu contre l'Argentine de Lionel Messi en quarts de finale. Après le tournoi nord-américain, le milieu de terrain s'est retrouvé au cœur d'un incroyable transfert vers la Premier League, estimé à 60 millions d'euros, en provenance de Freiburg.

Reprise du championnat également manquée?

Toujours selon le journal américain, Johan Manzambi poursuit actuellement sa rééducation en Espagne, sous la supervision du spécialiste Jurdan Mendigucha. Il pourrait également manquer la reprise de la Premier League, prévue pour Aston Villa le 23 août sur la pelouse de Brighton.

Premier League 2026/27
Équipe
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AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion FC
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace FC
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Everton FC
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Fulham FC
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Hull City
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Manchester City FC
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Manchester United FC
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Newcastle United FC
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Nottingham Forest
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Sunderland AFC
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Tottenham Hotspur FC
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