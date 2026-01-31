Jack Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton?

Jack Grealish pourrait avoir disputé ses derniers matches sous le maillot d'Everton. L'ailier anglais, l'un des hommes forts des Toffees cette saison, est menacé d'une fin d'exercice prématurée en raison d'une blessure au pied.
Présent en conférence de presse vendredi, à la veille du déplacement à Brighton, l'entraîneur David Moyes a fait part de son inquiétude. «Nous pensons qu'il aura probablement besoin d'une opération, mais ce n'est pas encore confirmé à 100%. Cela signifie probablement qu'il sera indisponible pour le reste de la saison», a expliqué le technicien écossais.
Un coup dur pour Everton, tant Jack Grealish s'était imposé comme un élément central du dispositif. Arrivé l'été dernier en prêt en provenance de Manchester City, l'international anglais semblait avoir retrouvé son influence. Avec six passes décisives et deux buts inscrits en Premier League, ses performances étaient jugées convaincantes.
Une option d'achat trop élevée?
Cette blessure pourrait toutefois avoir des conséquences bien au-delà de la fin de saison. L'option d'achat incluse dans le prêt de Jack Grealish s'élèverait à environ 58 millions d'euros, selon The Guardian. Un montant conséquent, susceptible de refroidir les dirigeants d'Everton au vu du contexte actuel. Interrogé sur l'avenir du joueur, David Moyes s'est montré évasif: «C'est beaucoup trop tôt pour se prononcer.»
Visiblement touché par la situation, l'entraîneur des Toffees a qualifié l'épisode de «vraiment décevant». Si l'absence de Jack Grealish venait à se confirmer jusqu'au terme de la saison, Everton devra composer sans son ailier vedette dans la lutte pour s'éloigner de la zone rouge.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
23
25
50
2
Manchester City FC
23
26
46
3
Aston Villa
23
10
46
4
Manchester United FC
23
7
38
5
Chelsea FC
23
14
37
6
Liverpool FC
23
3
36
7
Fulham FC
23
0
34
8
Brentford FC
23
3
33
9
Newcastle United FC
23
3
33
10
Everton FC
23
-1
33
11
Sunderland AFC
23
-2
33
12
Brighton & Hove Albion FC
23
2
30
13
AFC Bournemouth
23
-5
30
14
Tottenham Hotspur FC
23
2
28
15
Crystal Palace FC
23
-4
28
16
Leeds United
23
-7
26
17
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United FC
23
-18
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers FC
23
-28
8