Jack Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton?

Jack Grealish, prêté par Manchester City à Everton, pourrait manquer la fin de saison en raison d’une blessure au pied. David Moyes craint une opération, compliquant l’avenir de l’ailier anglais. Une option d’achat à 58 millions est en jeu.

Diego Buccino

Jack Grealish pourrait avoir disputé ses derniers matches sous le maillot d'Everton. L'ailier anglais, l'un des hommes forts des Toffees cette saison, est menacé d'une fin d'exercice prématurée en raison d'une blessure au pied.

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille du déplacement à Brighton, l'entraîneur David Moyes a fait part de son inquiétude. «Nous pensons qu'il aura probablement besoin d'une opération, mais ce n'est pas encore confirmé à 100%. Cela signifie probablement qu'il sera indisponible pour le reste de la saison», a expliqué le technicien écossais.

Un coup dur pour Everton, tant Jack Grealish s'était imposé comme un élément central du dispositif. Arrivé l'été dernier en prêt en provenance de Manchester City, l'international anglais semblait avoir retrouvé son influence. Avec six passes décisives et deux buts inscrits en Premier League, ses performances étaient jugées convaincantes.

Une option d'achat trop élevée?

Cette blessure pourrait toutefois avoir des conséquences bien au-delà de la fin de saison. L'option d'achat incluse dans le prêt de Jack Grealish s'élèverait à environ 58 millions d'euros, selon The Guardian. Un montant conséquent, susceptible de refroidir les dirigeants d'Everton au vu du contexte actuel. Interrogé sur l'avenir du joueur, David Moyes s'est montré évasif: «C'est beaucoup trop tôt pour se prononcer.»

Visiblement touché par la situation, l'entraîneur des Toffees a qualifié l'épisode de «vraiment décevant». Si l'absence de Jack Grealish venait à se confirmer jusqu'au terme de la saison, Everton devra composer sans son ailier vedette dans la lutte pour s'éloigner de la zone rouge.