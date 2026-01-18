Qui va gagner la Champions League en 2026?

Le Paris Saint-Germain semble taillé pour le doublé, mais d'autres équipes s'annoncent redoutables dans la quête du plus prestigieux trophée de clubs en Europe. Qui va l'emporter? Notre rédaction en débat, et se demande jusqu'où peut aller le LS en Conference League?

Bastien Feller: «Le Bayern et son projet collectif»

La saison 2024-2025 nous a rappelé ce qui fait la beauté du football: ce ne sont pas forcément les meilleures équipes de l’automne qui remportent les titres au printemps. Ainsi, alors que pas grand-monde ne voyait le PSG être sacré l’année dernière et que tout le monde – ou presque – imaginait Liverpool ou le Barça l’emporter, j’imagine donc bien Arsenal et le PSG ne pas aller au bout cette saison.

Sans oublier qu’au moment où les choses deviendront vraiment sérieuses, les Anglais, pour ne citer qu’eux, devraient toujours être à la lutte pour le titre de champion d’Angleterre. Qui alors? Je mise sur le Bayern Munich et son projet collectif, mené par un Vincent Kompany qui a su faire taire les sceptiques. D’autant plus que les Bavarois pourront compter sur le retour de Jamal Musiala, blessé lors de la Coupe du monde des clubs contre le PSG. L’occasion de prendre sa revanche sur les Français en finale? Le scénario fait rêver.

Au troisième échelon du football européen, je vois le Lausanne-Sport passer son premier tour à élimination directe face au Sigma Olomouc, avant de réaliser un nouveau petit exploit face à Mainz. Direction les quarts de finale donc, où le parcours des Vaudois s’arrêtera.

Tim Guillemin: «Manchester City assez facilement»

Pas de faux suspense, je lâche d'entrée le nom du vainqueur: Manchester City. J'étais très loin d'être un fan de Pep Guardiola à Barcelone et surtout au Bayern, où pour moi il a complètement échoué et dénaturé le jeu du géant bavarois. J'étais également très sceptique à son arrivée à Manchester, mais il a su s'adapter, faisant preuve de plus d'humilité selon moi qu'à son arrivée à Munich où il s'est cru plus grand que le club.

Le recrutement d'Erling Haaland a été le premier signal fort (oui, il faut un avant-centre dans une équipe de football), suivi d'un autre, bien plus structurel, la saison dernière. City s'est trompé dans ses transferts, Pep Guardiola n'a pas tout fait juste dans la gestion de ses joueurs (notamment avec Jack Grealish, entre autres), mais il a montré une belle capacité de remise en question. Il n'a pas abandonné, il a cherché des solutions et semble les avoir trouvées.

City n'est plus une équipe «catalane», joue désormais bien plus direct, et Pep Guardiola ne s'est pas enfermé dans son dogme. En une phrase: il s'est réinventé et a reconstruit une machine de guerre. Je crois ces Skyblues capables d'aller au bout en Champions League. Plus que tous les autres.

Sinon, concernant le LS, je crois à une qualification pour les 8es, où l'adversaire sera alors trop fort. Que ce soit Mainz ou Larnaca, le LS restera planté là sur la route de Leipzig. Même face aux Chypriotes? Oui. Ce football-là, un brin vicelard et truqueur ne conviendra pas à ce LS trop joueur et naïf. Et Mainz, sur deux matches, est trop fort.