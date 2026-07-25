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«Ce n'est que le début»
Un défenseur de Manchester City prolonge jusqu'en 2031

Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov a signé jusqu'en 2031 avec Manchester City. Titulaire indiscutable à 22 ans, il espère s'imposer sous son nouvel entraîneur, Enzo Maresca, après avoir brillé sous Pep Guardiola.
Publié: il y a 58 minutes
Abdukodir Khusanov s'est imposé la saison dernière comme titulaire en défense centrale sous les ordres de Pep Guardiola.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le jeune défenseur ouzbek de Manchester City Abdukodir Khusanov a prolongé samedi son contrat de cinq saisons supplémentaires, jusqu'en 2031, a annoncé le club anglais. L'ancien Lensois, recruté par le géant britannique en janvier 2025 pour près de 40 millions d'euros, s'est imposé la saison dernière comme titulaire en défense centrale sous les ordres de Pep Guardiola.

Cité dans le communiqué du club, le joueur de 22 ans se projette désormais vers «un nouveau défi à relever: impressionner Enzo Maresca», son nouvel entraîneur, et s'assurer une place dans son équipe. Révélé à Lens en 2023, Khusanov vient de disputer sa première Coupe du monde cet été avec l'Ouzbékistan, éliminé logiquement dès la phase de poules.

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Le directeur du football de Manchester City Hugo Viana s'est dit «impressionné» par la progression du jeune défenseur depuis son arrivée en Angleterre. «Il est en train de devenir un jeune homme brillant et un défenseur exceptionnel, mais nous savons que ce n'est que le début. Ses qualités physiques et techniques sont au plus haut niveau, il possède tous les atouts nécessaires pour devenir un défenseur central de classe mondiale», a-t-il déclaré.

Abdukodir Khusanov est le deuxième joueur des Sky Blues à prolonger son contrat cet été, après le meneur de jeu anglais Phil Foden.

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