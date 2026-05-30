Liverpool annonce le départ de l'entraîneur Arne Slot

L'entraîneur Arne Slot quitte Liverpool après une saison 2025 triomphale mais une deuxième année décevante. Le club, cinquième de la Premier League, a annoncé son départ immédiat et prépare sa succession.

AFP Agence France-Presse

Liverpool a annoncé samedi le départ «avec effet immédiat» de l'entraîneur Arne Slot, sacré champion d'Angleterre en 2025 à l'issue de sa première saison mais dont la deuxième a été plus laborieuse, sur et en dehors des terrains.

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«Le processus de nomination de son successeur est en cours», a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre, cinquième de la saison de Premier League qui vient de s'achever.