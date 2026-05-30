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Après seulement deux ans
Liverpool annonce le départ de l'entraîneur Arne Slot

L'entraîneur Arne Slot quitte Liverpool après une saison 2025 triomphale mais une deuxième année décevante. Le club, cinquième de la Premier League, a annoncé son départ immédiat et prépare sa succession.
Publié: 13:50 heures
Arne Slot n'est plus l'entraîneur de Liverpool.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Liverpool a annoncé samedi le départ «avec effet immédiat» de l'entraîneur Arne Slot, sacré champion d'Angleterre en 2025 à l'issue de sa première saison mais dont la deuxième a été plus laborieuse, sur et en dehors des terrains.

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«Le processus de nomination de son successeur est en cours», a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre, cinquième de la saison de Premier League qui vient de s'achever.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
Chelsea FC
38
6
52
11
Fulham FC
Fulham FC
38
-4
52
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
38
-41
20
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
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