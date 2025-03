Liverpool s’inquiète lorsque Mo Salah décore sa maison

Mo Salah est intenable cette saison avec Liverpool. Photo: CameraSport via Getty Images

Blick Sport

25 buts et 17 passes décisives en 28 matches de Premier League cette saison. Les statistiques de Mohamed Salah avec Liverpool sont hallucinantes. Si les Reds pointent à la première place du classement, 13 points (avec un match en plus) devant Arsenal, ils le doivent en grande partie à leur incroyable attaquant Égyptien. L'ancien Bâlois est dans tous les bons coups et, si Liverpool est tout proche du 20e titre de son histoire dans le championnat anglais, c'est car il en est une pièce maîtresse.

Alors forcément, personne ne souhaite que Mo Salah se blesse d'ici la fin de la saison, de peur que la forme de Liverpool baisse tout à coup. Ainsi, lorsque l'Égyptien décide de décorer sa maison pour le Ramadan, les images sont scrutées. Sur Instagram, on peut voir Mo Salah monter sur le rebord de son canapé pour accrocher une guirlande.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une scène qui a fait trembler Ibrahima Konaté. Le défenseur français a sauté sur son clavier et a écrit dans les commentaires: «Mon frère, fais attention s'il te plaît.» L'arrière de 25 ans est comme tous les supporters de Liverpool actuellement: il ne souhaite surtout pas perdre bêtement son meilleur joueur.

Car la ville espère enfin pouvoir fêter dignement un premier titre de champion depuis 1990. Certes, les Reds ont remporté la Premier League il y a cinq ans mais ce trophée avait dû être soulevé dans un stade vide, Covid oblige.