1/5 Des joueurs comme Bruno Fernandes ont actuellement beaucoup de choses à se reprocher à Manchester United. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Manchester United traverse une saison cauchemardesque, digne d’un véritable film d’horreur. L’ancien géant de la Premier League, autrefois intouchable sur son trône, se débat dans les profondeurs du classement, sans aucune amélioration en vue.

Après un début de championnat désastreux (trois victoires en neuf matchs), Erik ten Hag a été remercié le 28 octobre. Un intérim de quatre matchs sous Ruud van Nistelrooy plus tard, Rubén Amorim a pris les commandes le 11 novembre. Arrivé auréolé de succès après un début de saison parfait avec le Sporting, où il avait même humilié Manchester City en Ligue des champions, le Portugais était censé être l’homme du renouveau.

Trois mois plus tard, la réalité est tout autre: United stagne toujours à la 14e place. Ruben Amorim affiche un bilan famélique de cinq victoires en seize rencontres de Premier League. La grogne monte chez les supporters… et chez les anciens du club.

Roy Keane sort les griffes

Après le nul contre Everton (2-2) le week-end dernier, Roy Keane n’a pas mâché ses mots dans le podcast Stick to Football. L’ancien capitaine emblématique des Red Devils a fustigé l’attitude des joueurs: «Ils font match nul contre Everton et c'est comme s'ils avaient gagné la coupe. C'est sacrément bizarre.» Selon lui, United manque cruellement de combat, de vitesse et de qualité.

Bruno Fernandes dans le viseur

Et Keane ne s’est pas arrêté là. Visiblement exaspéré, il s’est attaqué directement à Bruno Fernandes, capitaine et figure majeure de l’équipe: «Je vois les supporters chanter pour Bruno Fernandes. Quand je le regarde, je me dis que ce les joueurs sont des putains d’imposteurs.» Un tacle assassin qui a fait réagir Ian Wright. La légende d’Arsenal a pris la défense du Portugais, estimant que sans lui, United serait relégable. Une sortie qui a encore plus agacé Keane: «Tu regardes Arsenal chaque semaine, je me concentre sur United. Assieds-toi et regarde un match en te concentrant sur lui.» Et d’enfoncer le clou: «Ils sont au fond du classement, et il les sauve? Merci bien… Le talent ne suffit pas! Le leadership, c’est une question d’action.»

Une critique qui pèse lourd

Quand Roy Keane parle, tout Manchester United écoute. L’Irlandais sait de quoi il parle: 479 matchs sous le maillot rouge, sept titres de Premier League, quatre FA Cups, une Ligue des champions. Un palmarès qui légitime sa colère. Le problème, c’est que cette colère semble résonner dans le vide. United continue de couler. Et personne, pas même Bruno Fernandes, ne semble capable d’arrêter l’hémorragie.