Arsenal est champion d'Angleterre, 22 ans plus tard

Ce qui était attendu est désormais officiel: Arsenal est champion d'Angleterre. Les Gunners ont été sacrés grâce au match nul entre Bournemouth et Manchester City (1-1).

Blick Sport

Les «Invincibles» ont enfin leurs successeurs. La dernière fois qu'Arsenal avait remporté le championnat d'Angleterre, cela avait été un sans-faute, en 2004. Depuis, l'attente pour les supporters des Gunners, qui s'est enfin achevée ce mardi 19 mai 2026. 22 ans plus tard, ils sont à nouveau champions d'Angleterre.

Ce succès a été officialisé ce mardi soir. La veille, les hommes de Mikel Arteta avaient fait le job, en s'imposant face à Burnley (1-0). Autre chose qu'une victoire de Manchester City sur le terrain de Bournemouth et les Londoniens étaient sacrés.

Ainsi, Éli Junior Kroupi risque de recevoir quelques cadeaux venus tout droit de la capitale. Le joueur français de 19 ans a réussi une magnifique frappe enroulée juste après la demi-heure de jeu pour donner l'avantage aux Cherries (39e). Un trou que les Citizens ne sont parvenus à boucher… qu'à la 95e minute, grâce à Erling Haaland. Il était trop tard. On peut noter l'excellente saison d'Éli Junior Kroupi, qui a inscrit son 13e but de l'exercice.

La fête dans les bars

Peu avant 22h30, la décision était donc actée et Arsenal est devenu champion d'Angleterre, pour le plus grand plaisir de ses supporters réunis dans certains bars de Londres. Pour la 14e fois de son histoire, les Gunners décrochent ce trophée.

Mais surtout, leur saison n'est pas finie. Le samedi 30 mai, ils vont disputer la finale de la Ligue des champions face au PSG. L'occasion de gagner pour la toute première fois la Coupe aux grandes oreilles.