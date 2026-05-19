Arsenal est champion d'Angleterre, 22 ans plus tard

Les «Invincibles» ont enfin leurs successeurs. La dernière fois qu'Arsenal avait remporté le championnat d'Angleterre, cela avait été un sans-faute, en 2004. Depuis, l'attente pour les supporters des Gunners, qui s'est enfin achevée ce mardi 19 mai 2026. 22 ans plus tard, ils sont à nouveau champions d'Angleterre.
Ce succès a été officialisé ce mardi soir. La veille, les hommes de Mikel Arteta avaient fait le job, en s'imposant face à Burnley (1-0). Autre chose qu'une victoire de Manchester City sur le terrain de Bournemouth et les Londoniens étaient sacrés.
Ainsi, Éli Junior Kroupi risque de recevoir quelques cadeaux venus tout droit de la capitale. Le joueur français de 19 ans a réussi une magnifique frappe enroulée juste après la demi-heure de jeu pour donner l'avantage aux Cherries (39e). Un trou que les Citizens ne sont parvenus à boucher… qu'à la 95e minute, grâce à Erling Haaland. Il était trop tard. On peut noter l'excellente saison d'Éli Junior Kroupi, qui a inscrit son 13e but de l'exercice.
La fête dans les bars
Peu avant 22h30, la décision était donc actée et Arsenal est devenu champion d'Angleterre, pour le plus grand plaisir de ses supporters réunis dans certains bars de Londres. Pour la 14e fois de son histoire, les Gunners décrochent ce trophée.
Mais surtout, leur saison n'est pas finie. Le samedi 30 mai, ils vont disputer la finale de la Ligue des champions face au PSG. L'occasion de gagner pour la toute première fois la Coupe aux grandes oreilles.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
37
43
78
3
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
Sunderland AFC
37
-7
51
11
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
37
-10
38
18
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19