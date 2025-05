Un joueur de Nottingham Forest placé dans le coma artificiel

Taiwo Awoniyi, attaquant de Nottingham Forest, a subi une grave blessure face à Leicester. Placé dans le coma artificiel après une opération d'urgence, son état suscite l'inquiétude. Le club critique la gestion de l'incident et appelle à prioriser la santé des joueurs.

La gravité de l'incident n'a pas été perçue immédiatement après le choc. Photo: IMAGO/IPS

Blick Sport

Un grave incident s’est produit lors du match entre Nottingham Forest et Leicester dimanche dernier en Premier League. L’attaquant nigérian Taiwo Awoniyi a violemment heurté le poteau en tentant de reprendre un centre d’Anthony Elanga. Bien que la gravité du choc n’ait pas été immédiatement perçue, Awoniyi a dû quitter le terrain quelques minutes plus tard, incapable de continuer.

Selon le «Daily Mail», cité par le site So Foot, le diagnostic est désormais alarmant. Le joueur a subi une blessure abdominale grave nécessitant une opération d’urgence et un coma artificiel. Une seconde intervention chirurgicale est prévue dans les jours à venir. La blessure est décrite comme potentiellement «fatale». Nottingham Forest a publié un communiqué pour rassurer sur l’état de santé de Taiwo Awoniyi, tout en critiquant la gestion de l’incident par son staff médical. Le club défend également son président, Evangelos Marinakis, qui est descendu sur le terrain après le choc, non pour critiquer l’entraîneur, mais pour exprimer sa colère face à la décision de laisser jouer un joueur visiblement diminué.

Une autre controverse a émergé concernant l’arbitrage. L’action aurait dû être interrompue, car Elanga était en position de hors-jeu. Cependant, comme c’est souvent le cas, l’assistant a attendu la fin de l’action avant de signaler la faute, ce qui a malheureusement conduit à la collision. Nottingham Forest insiste sur le fait que «la santé d’un joueur doit passer avant tout» et appelle les commentateurs et anciens joueurs à éviter les jugements hâtifs.