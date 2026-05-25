Le message poignant de la fille de Pep Guardiola au football

Dimanche, Pep Guardiola a fait ses adieux à Manchester City, après dix ans de service. Sa fille Maria a posté un message touchant sur les réseaux sociaux.

Blick Sport

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola va laisser une empreinte indélébile. En dix ans dans le nord de l'Angleterre, l'entraîneur espagnol a tout gagné. Vingts trophées dont six championnats d'Angleterre et une Champions League. Ce dimanche, il a fait ses adieux à son club, sous les applaudissements de tout un stade et d'une tribune qui portera bientôt son nom, puisque celle se situant au nord se renommera bientôt «The Pep Guardiola Stand».

Sauf que l'impact s'est également révélé dans l'autre sens. Dans un message poignant sur Instagram, la fille du technicien catalan a pris la parole. «On a cligné des yeux et voilà que 10 ans sont passés, a écrit Maria sur ses réseaux sociaux. Le football n’a jamais été qu’un simple sport. Il a décidé de l’endroit où nous vivions, de la fréquence à laquelle nous déménagions, des langues que nous apprenions, des amis que nous nous faisions et des émotions que nous ressentions.»

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Au-delà de l'hommage au sport que son père aime tant, Maria Guardiola a également voulu applaudir l'entraîneur: «Manchester est très difficile à décrire avec des mots. Tu as changé le championnat le plus respecté au monde. Tu as accompli des choses et battu des records qui ne seront peut-être jamais égalés. Et nous avons pu vivre tout cela depuis la place la plus proche possible.»

Dans son long message, la fille de l'entraîneur n'a pas hésité à ramener un peu d'humain au milieu de tout cela. «Pour le monde, c’étaient des moments historiques de football; pour nous, c’étaient des souvenirs de famille, et je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait réalisé, en le vivant, que nous étions en train de faire partie de l’histoire du football.» Car clairement, Pep Guardiola a marqué l'histoire du sport lors de son passage à Manchester City.