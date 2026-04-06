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Ce n'est plus un secret
Cette star de Manchester City va quitter le club cet été

Pep Lijnders, l'assistant de Pep Guardiola, a laissé entendre après la victoire 4-0 de Manchester City contre Liverpool que Bernardo Silva quitterait le club cet été, après neuf ans passés au nord de l'Angleterre.
Publié: il y a 53 minutes
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Bernardo Silva va probablement quitter Manchester City cet été.
Photo: Getty Images
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Petar Djordjevic

La fin approche pour Bernardo Silva à Manchester City. Titulaire lors de la large victoire 4-0 contre Liverpool en quart de finale de la FA Cup, le Portugais vit sans doute ses derniers mois chez les Skyblues.

Son contrat arrive à échéance cet été — et le message en interne est désormais clair. L’entraîneur adjoint Pepijn Lijnders n’a pas cherché à entretenir le flou.

«Bernardo Silva est unique. Mais toute belle histoire a une fin. J’espère qu’il profitera de ses derniers mois et qu’il pourra faire de beaux adieux», a-t-il lâché après la rencontre.

Un transfert largement rentabilisé

Arrivé en 2017 en provenance de Monaco pour près de 50 millions de francs, le Portugais s’est imposé comme l’un des hommes clés de Manchester City.

En huit saisons, il a disputé plus de 450 matches et remporté 18 titres toutes compétitions confondues. Depuis le départ de Kevin De Bruyne l’été dernier, il porte même le brassard de capitaine.

L’Europe ou l’exil doré?

Depuis plusieurs années, son nom circule sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et la Juventus suivent de près la situation.

Mais d’autres options existent. La Saudi Pro League, où évoluent déjà Cristiano Ronaldo et Ruben Neves, pourrait tenter le Portugais. La MLS nord-américaine est également évoquée.

Une chose semble en tout cas acquise: sauf retournement de situation, l’aventure entre Bernardo Silva et Manchester City touche à sa fin.


Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City FC
Manchester City FC
30
32
61
3
Manchester United FC
Manchester United FC
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
Fulham FC
Fulham FC
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
31
4
43
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
31
-4
43
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
31
-10
30
18
West Ham United FC
West Ham United FC
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
31
-30
17
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