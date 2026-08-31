DE
FR

Ça fait des étincelles
Le toit d'Old Trafford fuit, et cela irrite les supporters de Manchester United

Ce n'est pas un hasard si le mot «Old» figure dans le nom du stade de Manchester United: Old Trafford. Lorsqu'il pleut, le fief des Red Devils se transforme en parc aquatique. Les projecteurs ont même projeté des étincelles.
Publié: 17:56 heures
Rms_72seqn} (1).JPG
Pascal WidmerVideoredaktor Sport
Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
2
4
6
2
Hull City
Hull City
2
3
6
3
Chelsea FC
Chelsea FC
2
2
6
4
Brentford FC
Brentford FC
2
3
4
5
Newcastle United FC
Newcastle United FC
2
2
4
6
Everton FC
Everton FC
2
2
4
7
Leeds United
Leeds United
2
1
4
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
2
3
3
9
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
10
Manchester United FC
Manchester United FC
2
1
3
11
Sunderland AFC
Sunderland AFC
2
0
3
12
Ipswich Town
Ipswich Town
2
-2
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
2
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
1
14
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
16
Fulham FC
Fulham FC
2
-2
0
17
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
17
Coventry City
Coventry City
2
-4
0
19
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
2
-5
0
20
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
2
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus