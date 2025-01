Voici ce qu'il faut savoir avant la quatrième Swiss Football Night

Lundi 13 janvier aura lieu la quatrième Swiss Football Night lors de laquelle les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs seront célébrés. Voici ce qu'il faut savoir avant le début de la cérémonie.

Plusieurs Romands en course

Lundi 13 janvier aura lieu la quatrième Swiss Football Night. Au Casino Berne, sept prix seront décernés aux meilleurs joueurs et joueuses suisses et des deux divisions professionnelles du pays. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Quelles sont les catégories?

UBS Male National Player 2024

UBS Female National Player 2024

Super League Player 2024

UBS Youngster Male 2024

UBS Youngster Female 2024

dieci Challenge League Player 2024

AXA Women's Super League Player 2024

Qui sont les nominés?

UBS Male National Player 2024: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, Dan Ndoye (Bologne FFC 1909), Manuel Akanji (Manchester City)

UBS Female National Player 2024: Ramona Bachmann (Houston Dash), Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort), Luana Bühler (Tottenham Hotspur WFC)

Super League Player 2024: Renato Steffen (FC Lugano), Filip Ugrinic (BSC Young Boys), Dereck Kutesa (Servette FC)

UBS Youngster Male 2024: Daniel Dos Santos (FC Lugano), Franck Surdez (La Gantoise), Ardon Jashari (Club Bruges)

UBS Youngster Female 2024: Naomi Luyet (BSC Young Boys), Sydney Schertenleib (Barcelone B), Noemi Ivelj (Grasshopper Club Zurich)

dieci Challenge League Player 2024: Fabrizio Cavegn (FC Vaduz), Marc Gutbub (FC Thoune), Valon Fazliu (FC Aarau)

AXA Women's Super League Player 2024: Naomi Luyet (BSC Young Boys), Maeva Clémaron (Servette FC Chênois Féminin), Larina Baumann (FC Saint-Gall)



Qui vote?

Comme lors des dernières éditions, les entraîneurs, les capitaines et les directeurs sportifs des 22 clubs de la Swiss Football League ont désigné les trois nominés des deux catégories «Super League Player 2024» et «dieci Challenge League Player 2024». Les trois meilleures joueuses de la catégorie «AXA Women's Super League Player 2024» ont, elles, été déterminées par les votes des clubs d’AWSL. Concernant les nominées et les nominés des catégories des équipes nationales, c'est un jury d'experts des sélectionneurs nationaux qui a tranché.

Jusqu'au 3 décembre dernier, les fans avaient la possibilité de voter pour leurs favoris. Leurs votes ont été ajoutés à ceux de journalistes sélectionnés et d'un jury d'experts. Chaque groupe compte pour un tiers.

Est-il possible de suivre la cérémonie?

Oui. Elle sera retransmise en direct à la télévision sur le canal gratuit blue Zoom ou en livestream sur www.swissfootballnight.ch. La Swiss Football Night débutera à 18h30 et devrait durer 75 minutes.

Qui sont les lauréats 2024?

Pour la seconde année consécutive, Granit Xhaka remportait en janvier 2024 le prix de meilleur joueur suisse. Chez les femmes, Lia Wälti était couronnée.

En Super League, Meschack Elia était plébiscité chez les hommes, Seraina Piubel du côté des femmes. Daniel Dos Santos remportait, lui, le prix de meilleur joueur de Challenge League. Pour la seconde année consécutive, Fabian Rieder glanait la distinction de meilleur jeune joueur de première division. De son côté, Smilla Vallotto soulevait celle de meilleure jeune joueuse suisse.