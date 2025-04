Le mois de mai se profile, et avec lui son lot de matches décisifs dans les différents championnats européens. Quels mercenaires suisses peuvent encore rêver du titre? Et lesquels luttent contre la relégation? Blick fait le point.

1/5 Les rêves de titre de Granit Xhaka sont théoriquement toujours intacts. Photo: freshfocus

Nicolas Horni

Allemagne – Bundesliga

La lutte pour le titre de champion d’Allemagne sourit pour le moment au Bayern. Mais il est bien possible que le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, soit d’un autre avis. Le fait est que, mathématiquement, tout est encore possible pour Leverkusen.

Pour une fois, aucun Suisse actif ne se trouve dans la lutte contre la relégation de l’élite allemande. Avec Murat Ural (entraîneur adjoint du VfL Bochum, 17e) et Haris Tabakovic (Hoffenheim, 15e), deux noms connus en Suisse se trouvent toutefois au cœur du combat.

Trois Suisses ont d’ailleurs encore de bonnes chances de remporter la Coupe: Fabian Rieder, Luca Jaquez et Leonidas Stergiou. Le 24 mai, ils affronteront l’Arminia Bielefeld avec le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne.

Allemagne – 2ème Bundesliga

Avec Joel Schmied et Anthony Racioppi (1er avec le FC Cologne), deux Suisses sont actuellement en passe de rejoindre la Bundesliga. Derrière eux, Miro Muheim et Silvan Hefti (Hambourg, 2e) ont de bonnes chances de promotion. Jan Elvedi est également dans la course à la montée – même si ses chances de succès sont nettement moindres (Kaiserslautern, 7e).

Le jeune milieu offensif suisse Aaron Keller (Ulm, 17e) est quant à lui au cœur de la lutte contre la relégation. Noah Loosli (Greuther Fürth, 14e), prêté par Bochum, et Adrian Gantenbein (Schalke 04, 13e) ne sont pas non plus sortis d’affaire.

Italie – Serie A

La course au titre est très animée en Serie A. L’ancien gardien de but de la Nati Yann Sommer est pour le moment en tête du classement avec l’Inter, uniquement en raison d’une meilleure différence de buts. Noah Okafor (Naples, 2e), prêté par le Milan, peut donc aussi espérer remporter le Scudetto.

Avec Nicolas Haas (Empoli, 19e) et Simon Sohm (Parme, 16e), deux Suisses sont actuellement au cœur de la lutte contre la relégation.

Avec Dan Ndoye, Michel Aebischer et Remo Freuler (Bologne), ainsi que Yann Sommer, quatre Suisses peuvent encore lorgner sur la victoire dans la Coppa Italia. Les demi-finales se déroulent ce mercredi (Inter-Milan, 21h) et jeudi (Bologne-Empoli, 21h).

France – Ligue 1

Alors que le titre revient déjà au PSG, une décision imminente est également attendue dans le bas du classement. Avec seulement 15 points en 30 matches, Montpellier, le club de Becir Omeragic, est bon dernier. Le week-end prochain, la relégation du défenseur de la Nati devrait probablement être officialisée sur le plan comptable.

Espagne – LaLiga

Eray Cömert est en toute aussi mauvaise posture avec le Real Valladolid. Le club de l’impopulaire Ronaldo Nazario devrait être relégué le week-end prochain. Le FC Séville, avec les deux Suisses Djibril Sow et Rubén Vargas (actuellement blessés), n’est pas encore tout à fait sorti d’affaire en matière de relégation. Pour le moment, six points séparent les Blanquirrojos d’une place de relégation directe.

Belgique – Jupiler Pro League

Avec Ardon Jashari (FC Bruges, 1ère place), Andi Zeqiri (KRC Genk, 2ème place) et Marc Giger (Union Saint-Gilloise, 3ème place), trois Suisses se trouvent actuellement au cœur de la lutte pour le titre en Belgique – séparés par deux points, alors qu’il reste encore six matches à disputer. Le 4 mai, Ardon Jashari aura encore une chance de remporter la Coupe dans son duel avec Anderlecht.

Pays-Bas – Eredivisie

En automne 2022, Stijn Keller a disputé son premier et jusqu’à présent unique match avec l’équipe nationale suisse, lui qui a la nationalité par son papa. Il se bat ces jours-ci avec Almere City contre la relégation en Eredivisie. Mais il faut le préciser: Stijn Keller n’a pas encore disputé de matches avec son équipe cette saison.

Autriche – Bundesliga

Gregory Wüthrich remporte-t-il un deuxième titre consécutif? Le défenseur suisse trône en tête de la Bundesliga autrichienne avec Sturm Graz – à cinq points du Red Bull Salzbourg.

Portugal – Liga Nos

Zeki Amdouni se trouve actuellement en pleine course au titre de champion. L’attaquant de la Nati au service de Benfica se frotte au rival de la ville, le Sporting. Les deux équipes sont à égalité de points.

Bulgarie – Ligue Efbet

L’an dernier, l’attaquant de la Nati Kwadwo Duah a soulevé pour la première fois une coupe de champion avec le Ludogorets Rasgrad. Il devrait le refaire prochainement: Rasgrad est leader avec 14 points d’écart – et il reste six matches à disputer.

Croatie – 1ère HNL

Avec Petar Pusic et Kemal Ademi, deux Suisses évoluent dans la plus haute ligue croate et luttent contre la relégation. Seuls trois points séparent leur employeur, le NK Osijek, de la dernière place, alors qu’il reste encore six matches à disputer. Ils peuvent au moins encore rêver de la Coupe: en mai, ils disputeront deux finales avec le Slaven Koprivnica.

Danemark – Superligue

Le défenseur de la Nati Kevin Mbabu occupe actuellement la deuxième place de la Superliga danoise avec le FC Midtjylland. Certes, une défaite amère a été concédée mardi, mais les chances de remporter le championnat sont encore réelles. Le club n’a qu’un point de retard sur le leader Copenhague.

Un autre ancien défenseur d’YB est quant à lui hors course pour le titre: Nicolas Bürgy. Mais le joueur de 29 ans peut espérer remporter la Coupe avec Viborg. La semaine prochaine, le club recevra Copenhague en demi-finale aller.

Hongrie – Nemzeti Bajnokság

En été 2023, Quentin Maceiras a quitté YB pour la Hongrie. Au Puskás Akadémia, le Valaisan a trois points de retard sur le Ferencáros Budapest du néo-défenseur de l’équipe nationale Stefan Gartenmann.

Roumanie – SuperLiga

Avec Jasper van der Werff, neuf fois international suisse des moins de 21 ans, un Suisse a encore des chances de remporter le titre en Roumanie. Actuellement, il accuse avec Cluj un retard de sept points sur le leader Steaua.

En revanche, la situation est moins bonne pour deux autres Suisses. Ainsi, l’ex-enfant prodige Dimitri Oberlin est en pleine lutte contre la relégation avec le Sepsi OSK (7e place sur 10 dans le groupe de relégation). Martin Angha est un peu mieux placé avec Otelul Galati (2e du groupe), mais là aussi, la relégation menace toujours.

République tchèque – Chance Liga

Cet été, l’ancien junior du FCB Louis Lurvink a quitté le FC Schaffhouse pour la République tchèque. Il y joue désormais contre la relégation avec Pardubice (avant-dernier du tour de relégation).

Serbie – Super Liga

Le double champion de Suisse avec Bâle Darko Jevtic est déjà pratiquement relégué avec Jedinstvo (16e). Milorad Stajic (ancien junior du FCB) et Filip Frei (Radnicki Nis) sont également dans la lutte contre la relégation avec Radnicki Nis (14e). Ils se battent face à l’ancien Lausannois Mihailo Bogicevic, qui évolue avec le Spartak Subotica (12e).

Pologne – Fortuna 1ère ligue

L’ancien international U20 Roberto Alves et Radomiak Radom (13e) ne sont pas en danger immédiat de relégation, mais l’ancien joueur de GC n’est pas encore débarrassé de tous ses soucis avec huit points d’écart.

Slovaquie – Niké liga

Avec 13 points d’avance, le Slovan Bratislava est actuellement en tête de la ligue slovaque. L’ancien international suisse junior Adler da Silva y est sous contrat. Mais en raison de blessures, l’ancien talent du Servette n’a pas encore disputé de matches cette année et n’a donc que modérément contribué au titre de champion qui se profile.