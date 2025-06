Julien Stéphan nommé entraîneur des Queens Park Rangers

«Je voulais venir ici, car je sais qu'il y a beaucoup de passion autour du club et de l'équipe», a confié Julien Stéphan. Photo: AFP

Le Français Julien Stéphan a été nommé entraîneur des Queens Park Rangers (QPR), club de 2e division anglaise. Il avait auparavant dirigé Rennes et Strasbourg.

Après le départ de Marti Ciufentes

«Je me sens très fier et enthousiaste de rejoindre QPR», a déclaré le Français. «QPR est un club historique avec de fortes valeurs et des fans passionnés, donc je me sens honoré. Je voulais venir ici, car je sais qu'il y a beaucoup de passion autour du club et de l'équipe, et je me sens très chanceux de découvrir cela.»

Son arrivée intervient au lendemain du départ officiel de Marti Cifuentes, qui avait préalablement été mis à l'écart après une défaite 5-0 à l'avant-dernier match de la saison. QPR a finalement terminé 15e de deuxième division et n'a remporté que deux de ses 12 derniers matches sous la direction de Marti Cifuentes.