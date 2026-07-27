Alerte endettement à Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo!

Al-Nassr, champion d'Arabie saoudite, qui compte dans ses rangs la superstar Cristiano Ronaldo, traverse une grave crise financière. Il ne devrait pas y avoir de transferts cet été. Mais le Portugais devrait bien pouvoir toucher son salaire. Ouf!

Carlo Steiner

Le club de Cristiano Ronaldo a-t-il vu trop grand? Selon le quotidien saoudien Arriyadiyah, le champion en titre Al-Nassr croulerait sous une dette de 800 millions de riyals, soit environ 164,5 millions de francs.

Face à cette situation, le Fonds public d'investissement saoudien (PIF), propriétaire du club, aurait décidé d'agir. Citant une source proche du fonds, Arriyadiyah affirme que trois mesures prioritaires ont été arrêtées pour redresser les finances du club.

La première consiste à réduire les pouvoirs de la direction afin qu'elle ne puisse plus recruter de joueurs sans disposer des ressources financières nécessaires. La deuxième prévoit le recours à des cabinets de conseil externes chargés d'augmenter les revenus et d'optimiser les dépenses, notamment en décrochant de nouveaux contrats de sponsoring. Enfin, le PIF envisagerait également d'étudier une ouverture du capital du club, voire la vente de certaines participations.

Les règles de la FIFA limitent les options

Le PIF possède également Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. En raison des règles de gouvernance de la FIFA concernant les propriétaires de plusieurs clubs susceptibles de participer aux mêmes compétitions, le fonds ne pourrait pas simplement injecter de nouveaux capitaux dans Al-Nassr sans risquer d'enfreindre ces directives.

Cet été, le club a tout de même allégé sa masse salariale avec le départ de Marcelo Brozovic, arrivé au terme de son contrat, ainsi que le prêt du Colombien Jhon Durán à Benfica. Selon les estimations, ces deux opérations représentent une économie d'environ 35 millions de francs par an pour le Croate et de 15 millions pour le Colombien.

Malgré cela, les médias saoudiens estiment qu'Al-Nassr ne devrait pas être en mesure de réaliser de gros investissements sur le marché des transferts cet été. Une certitude demeure toutefois: le salaire annuel de Cristiano Ronaldo, estimé à près de 200 millions de francs, devra bel et bien être honoré.



