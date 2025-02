Kim Jong-Un interdit les matches de Tottenham

Heung-Min Son n'apparaît pas dans les télévisions nord-coréennes. Photo: AFP

Blick Sport

Si par hasard vous êtes supporter de Tottenham et que vous vous retrouvez en Corée du Nord, vous ne pourrez plus suivre les rencontres de votre équipe de cœur à la télévision locale – c'est ce qu'explique «The Mirror». Le média britannique a mis en lumière les pratiques du visionnage du football dans le pays de Kim Jong-Un.

D'abord, «The Mirror» explique que sur la chaîne d'État KCTV, les matches de Premier League sont montrés quatre mois après qu'ils ont eu lieu sur sol anglais. Si aucun droit n'a été acquis par la Corée du Nord, il y a fort à douter que ces images ont été piratées. De plus, les rencontres ont été raccourcies, de 90 à 60 minutes.

Voilà pour le contexte. Et concernant les Spurs, il y a une raison simple derrière ce boycott: le capitaine Heung-min Son. Le média britannique explique que le régime ne montre pas des équipes où un joueur sud-coréen évolue. Si Tottenham est impacté cette saison, il en était de même pour Wolverhampton de Hwang Hee-chan et pour Brentford de Kim Ji-Soo. Cela signifie que, dans quatre mois, les habitants de Corée du Nord ne pourront pas regarder le match entre les Londoniens et Manchester United, qui a lieu ce dimanche.