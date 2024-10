L'ASF et le sélectionneur Murat Yakin réagissent avec un mélange de colère et d'ironie au but volé à Zeki Amdouni face au Danemark. Les images, ainsi que les données GPS, montrent clairement que le ballon n'était pas sorti. Encore une fois, la Nati est désavantagée.

Murat Yakin s'agace de l'erreur d'arbitrage et fait preuve d'humour noir. Photo: TOTO MARTI 1/6

Christian Finkbeiner

C'est désormais clair, la Nati s'est fait voler un but valable! Après la publication mercredi par Blick d'une vidéo montrant que le ballon n'était pas sorti sur le corner tiré par Filip Ugrinic et repris par Zeki Amdouni, voici une nouvelle confirmation. Et de source très sérieuse qui plus est! Les données de tracking de l'UEFA montrent clairement que le ballon n'était pas sorti et ce de manière évidente. Le but de Zeki Amdouni aurait dû compter - comme déjà en septembre lors du match à domicile contre l'Espagne -, ce qui aurait permis à la Suisse de mener 3-2 contre le Danemark à un quart d'heure de la fin.

À lire aussi 0:22 Une vidéo le prouve Le but annulé de Zeki Amdouni était valable

L'entraîneur de la Nati Murat Yakin a réagi avec humour à cette erreur de jugement, qui n'est pas la première contre la Nati cet automne. Sur les réseaux sociaux, il poste la vidéo qui montre que le ballon ne peut pas avoir franchi la ligne de fond et écrit avec un ton sarcastique: «A l'avenir, les corners seront tirés en direction du but et, de préférence, directement dedans! Après tout, nos juges de ligne ont un talent tout particulier pour voir le match selon leur propre point de vue. Nous avons beaucoup de compréhension à ce sujet!»

L'ASF, elle, ne comprend pas

Ce qui est particulièrement énervant, c'est qu'il s'agit de la deuxième fois que cela arrive à la Nati en l'espace d'un mois. Lors de la défaite de septembre à Genève contre l'Espagne, Zeki Amdouni avait déjà vu son but annulé dans une situation exactement identique, sur un corner de Ruben Vargas. Il y aurait eu 2-2. La Suisse s'est inclinée au final 4-1.

Le même scénario s'est donc reproduit à domicile contre le Danemark. «Quand on voit ces images, cela fait très mal que le but de Zeki ait été refusé», écrit l'ASF dans une prise de position officielle. «Comme lors de la situation exactement identique à Genève, nous nous demandons ici aussi pourquoi l'arbitre-assistant a décidé que le ballon était sorti alors qu'il ne peut pas être sûr à 100%». Faut-il désormais tirer les corners rentrants plutôt que sortants?

Le blues automnal succède à l'ivresse de l'Euro

Frustrant pour la Nati: c'est déjà la troisième fois cet automne qu'elle est désavantagée par une erreur d'arbitrage manifeste. Lors du match aller au Danemark (0-2), Nico Elvedi a vu rouge pour une prétendue faute annihilant une occasion de but, alors que les images télévisées à disposition de la VAR montraient clairement que le défenseur de la Nati avait été le premier à être bousculé par l'attaquant danois.

Seuls les dieux du football savent si ces erreurs d'arbitrage ont coûté des points à la Nati et, le cas échéant, combien. C'est pourquoi l'équipe de Suisse ferait bien de ne pas utiliser ces erreurs d'arbitrage comme excuses - aussi vraies soient-elles. L'ivresse de l'Euro a été suivie par le blues de l'automne. La Nati attend désormais une victoire depuis cinq matches et le 8es de finale contre l'Italie (2-0).

La victoire est obligatoire lors du prochain match contre la Serbie (15 novembre à Zurich), si elle ne veut pas être reléguée pour la première fois en Ligue A de la Nations League. Et elle n'est pas non plus assurée à 100% d'une place dans le premier chapeau lors du tirage au sort des groupes de qualification pour la Coupe du monde le 13 décembre à Zurich. Mais il faudrait vraiment une avalanche de résultats défavorables de la part d'autres nations pour qu'elle se retrouve dans le deuxième chapeau.