La presse allemande remet encore en question l'âge de Youssoufa Moukoko

1/4 Youssoufa Moukoko fait la Une des journaux allemands en raison des interrogations autour de son âge. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

BliKI et Lino Dieterle

Youssoufa Moukoko, 20 ans, est considéré depuis des années comme un footballeur prometteur, bien que ses performances semblent stagner depuis quelque temps. Mais le joueur du Borussia Dortmund, actuellement en prêt à Nice, a toujours fait l'objet d'interrogations au sujet de son âge.

Désormais, le média allemand «Bild» rapporte que Joseph Moukoko, considéré jusqu'à présent comme le père de Youssoufa, aurait fait une déclaration sous serment selon laquelle il n'est pas son père biologique. Il aurait volontairement rajeuni le joueur en soustrayant quatre ans à son âge réel. Cette déclaration devrait être diffusée dimanche prochain dans un documentaire de la chaîne allemande ProSieben.

«Nous l'avons rajeuni de quatre ans»

«Youssoufa Moukoko n'est pas notre fils biologique, à mon épouse Marie Moukoko et moi. Il n'est pas non plus né le 20 novembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun.» Tels seraient les propos tenus dans le documentaire. Selon Joseph Moukoko, Youssoufa est né le 19 juillet 2000: «Nous l'avons rajeuni de quatre ans.»

Si Youssoufa Moukoko avait effectivement quatre ans de plus, il n'aurait pas été autorisé à jouer dans les équipes de jeunes où il a connu tant de succès et où il a fourni des statistiques parfois incroyables. Il aurait été trop âgé pour participer au championnat des moins de 17 ans en 2018 avec le Borussia Dortmund ou au championnat d'Europe des moins de 21 ans en 2021 avec l'Allemagne.

Les déclarations de Joseph Moukoko viendraient vérifier une enquête de «Bild», selon laquelle aucun acte de naissance au nom de Youssoufa Moukoko n'a pu être trouvé au bureau d'enregistrement de Yaoundé à la date du 20 novembre 2004. À la place, le quotidien a trouvé un acte de naissance au nom de Youssoufa Mohamadou, né le 19 juillet 2000.

Le BVB prend position sur les accusations

Dans le documentaire, Joseph Moukoko raconte aussi comment il s'est procuré un passeport avec un faux certificat et comment il a emmené Youssoufa à Hambourg, le présentant comme son fils. Les faits auraient eu lieu en 2014.

En 2016, le joueur a quitté Sankt Pauli pour le BVB. Joseph y aurait été employé directement par le club alors que sa femme aurait obtenu un poste chez Evonik, le sponsor principal de l'époque. Le couple aurait reçu de l'argent chaque mois sans travailler. Avec ses aveux, le prétendu père de Moukoko contredit une déclaration faite au tribunal en 2022, lorsqu'il avait assuré être le père biologique de Youssoufa.

Après ces accusations, le Borussia Dortmund renvoie aux autorités allemandes. «Dans le cas de Youssoufa Moukoko, les parents biologiques figurent sur des documents d'identité officiels et des actes de naissance délivrés par une autorité allemande», explique le chef de la communication de club, Sascha Fligge. Ces documents sont toujours valables et constituent la base des autorisations de jouer.