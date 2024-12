Un joueur puni comme Bart Simpson pour avoir critiqué l'adversaire

Loïc Lapoussin a été sanctionné par son club. Photo: AFP

«Avec tout le respect que je dois au Cercle, ces circonstances ne me donnent pas vraiment envie de jouer au football. Je pense que même pour les supporters, ce n’est pas agréable non plus de venir ici... Jouer au Jan Breydel contre le Club (ndlr: Bruges) ou contre le Cercle (ndlr: Bruges), il y a un monde de différence», déclarait Loïc Lapoussin dimanche soir après le match nul 0-0 entre le Cercle Bruges et l’Union Saint-Gilloise.

Des propos qui ont naturellement mal passé du côté du club de la capitale. Mais aussi au sein de la direction de celui du milieu de terrain malgache qui a décidé de punir son joueur. Sur les plateaux de télé aussi, l'histoire a fait parler. «Autant j’ai poussé pour le retour de Lapoussin, autant ses déclarations ne peuvent pas passer. Quand il jouait au Red Star ou à Virton, je ne suis pas certain que les stades étaient mieux», jugeait de son côté Philippe Albert, consultant de la RTBF, la télévision nationale belge, sur le plateau de l’émission La Tribune lundi soir.

Bart Simpson comme exemple

La direction de l'Union Saint-Gilloise a donc décidé d'agir. Avec humour. Et en reprenant l'exemple de Bart Simpson de la série américaine Les Simpson. Loïc Lapoussin a ainsi été contraint d'écrire sur un tableau «Union-Cercle» de nombreuses fois. Au terme de la séquence diffusée par le club belge sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain ne quitte pas l'école à la sonnerie comme le fait personnage de la série, mais se rend à l'entraînement.

Celui-ci s'est ensuite excusé publiquement pour ses propos. «Je tiens à m’excuser pour mes propos concernant le stade et les supporters de nos amis du Cercle, mais aussi auprès des Unionistes.»