Vendredi, la sélection suisse connaîtra les nations qu'elle devra battre sur la route de la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Voici les adversaires potentiels de la troupe de Murat Yakin et le déroulé du tirage au sort.

1/5 Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde aura lieu vendredi à Zurich. Photo: imago/PA Images

Cédric Heeb

Les pots pour le tirage au sort

Pour la qualification européenne à la Coupe du monde, il y a cinq chapeaux, dont quatre avec 12 équipes. Seul le dernier groupe comprend six équipes. Le tirage au sort concerne donc douze groupes, six groupes de cinq et six groupes de quatre.

Pot 1: Espagne, Portugal, Allemagne, France, Italie, Suisse, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Croatie, Angleterre.

Pot 2: Ukraine, Suède, Turquie, Pays de Galles, Hongrie, Serbie, Pologne, Grèce, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Norvège.

Pot 3: Écosse, Slovénie, Irlande, Albanie, Macédoine du Nord, Géorgie, Finlande, Islande, Irlande du Nord, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Israël.

Pot 4: Bulgarie, Luxembourg, Kosovo, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Estonie, Chypre, Îles Féroé, Lettonie, Lituanie.

Pot 5: Moldavie, Malte, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin.

Le tirage au sort des qualifications

C'est là que les choses se compliquent. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des nations (Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Italie, Danemark, Portugal, Croatie, France) ne sauront pas encore vendredi contre qui elles devront se battre lors des qualifications. La raison: les vainqueurs des duels de quarts de finale deviendront les têtes de série de quatre des six groupes de quatre. Mais comme les matches aller-retour n'auront lieu que les 20 et 23 mars 2025, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura qui se retrouvera dans quel groupe.

Cela signifie que lors du tirage au sort de vendredi, des noms fictifs seront placés dans le pot 1, dont les nations seront tirées en premier ("vainqueur du quart de finale 4», «perdant du quart de finale 4», etc.) On ne verra donc pas le nom «Allemagne» ou «Italie» lors du tirage au sort.

La raison de ce mode particulier est l'absence de périodes de matches internationaux. Pour les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations en juin 2025, les nations concernées ont besoin de créneaux libres, qui n'existent que si elles ont moins de matchs de qualification pour la Coupe du monde. C'est pourquoi les groupes de quatre ne commenceront les qualifications pour la Coupe du monde qu'à l'automne 2025.

Dans quel groupe la Suisse pourrait-elle terminer?

La Suisse peut être à la tête d'un groupe de cinq, mais ce n'est pas obligatoire. Ainsi, la Nati peut aussi se glisser dans l'un des deux groupes de quatre qui ne sont pas prévus pour les demi-finalistes de la Ligue des nations. Si l'on regarde le classement mondial de la FIFA, les pays suivants seraient les adversaires les plus difficiles pour l'équipe de Murat Yakin (no 20 du classement): Ukraine (no 25), Ecosse (no 45), Bulgarie (no 82) et Moldavie (no 151, si groupe de cinq).

Et inversement? Les adversaires supposés les plus faciles seraient la Norvège (no 43), Israël (no 76), la Lituanie (no 142) et le dernier du classement, Saint-Marin (no 210, si groupe de cinq).

Quelles constellations ne sont pas possibles?

Comme d'habitude, certaines confrontations sont interdites ce vendredi. Ainsi, l'Espagne, championne d'Europe, ne peut pas être placée dans le même groupe que Gibraltar. La Serbie et la Bosnie-Herzégovine ne peuvent pas jouer dans le même groupe que le Kosovo. Et l'Ukraine doit impérativement éviter la Biélorussie.

En outre, le tirage au sort est soumis à des règles météorologiques. L'Estonie, la Finlande, la Norvège, la Lettonie, la Lituanie, l'Islande et les îles Féroé ont été classées par la FIFA dans la catégorie des pays présentant un «risque moyen ou élevé de fortes conditions météorologiques». Pour éviter de nombreuses annulations ou reports, deux équipes au maximum peuvent être tirées au sort dans le même groupe.

Où puis-je voir le tirage au sort ?

Blick suivra le tirage au sort en direct le vendredi 13 décembre à partir de 12 heures.

Comment se qualifier?

Au total, 16 équipes européennes se qualifient pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Les douze vainqueurs de groupe sont directement qualifiés. Les douze deuxièmes de groupe et les quatre meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des nations qui n'ont pas terminé leur phase de groupe de qualification pour la Coupe du monde à la première ou à la deuxième place accèdent aux play-off de la Coupe du monde. Les 16 équipes sont réparties en quatre arbres de tournoi, dans lesquels les quatre derniers tickets pour la Coupe du monde sont attribués lors de demi-finales (sans match retour) et d'une finale.

Quand les matches de qualification ont-ils lieu?

Les qualifications pour la Coupe du monde se déroulent en cinq périodes de matches internationaux en mars, juin, septembre, octobre et novembre 2025. Les play-offs de la Coupe du monde sont programmés en mars 2026. La Coupe du monde débutera le 11 juin 2026.