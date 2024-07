Andrei Bykov sort de sa retraite… pour jouer au foot

Andrei Bykov a rejoint un nouveau club.

Matthias Davet Journaliste Blick

La photo semble tellement irréelle qu'il nous faut une confirmation. Andrei Bykov a-t-il signé avec le club de football fribourgeois du Tout-Puissant Lokomotiv Central (TPLC pour les intimes), pensionnaire de 4e Ligue fribourgeoise? «C'est vrai, ce n'est pas une connerie», en rigole au bout du fil l'ancien No 89 de Fribourg Gottéron. Après avoir goûté à la ferveur de la BCF Arena et ses 9075 spectateurs, le désormais ex-hockeyeur va vivre l'anonymat du football des talus.

Mais comment ce transfert hors norme s'est-il réalisé? «J'ai un pote qui joue dans cette équipe et, pendant que j'étais en vacances, on s'écrivait sur les réseaux sociaux», répond Andrei Bykov. Le Fribourgeois explique également que ça a toujours été un rêve pour lui de jouer au football après sa carrière.

«J'avais un peu des doutes sur mon état physique mais je me sens vraiment bien pour continuer à pratiquer du sport», révèle-t-il. Même s'il avoue également que le premier entraînement avec sa nouvelle équipe a été «très dur». Heureusement, ses performances ont apparemment plu au TPLC, qui a proposé un contrat à Andrei Bykov. «Ça fait depuis le mois de mai qu'on est en grosses tractations. On est enfin parvenu à un arrangement intéressant, mais ce n'est pas au niveau financier», en sourit-il.

L'affluence n'est pas un problème

Au fil des entraînements, l'ancien No 89 des Dragons se sent «de mieux en mieux». «Tous les gars sont sympa et c'est cool de voir des gens aussi investis, lâche-t-il. Par contre, je n'ai aucune idée de mon niveau mais je sais que je ne vais pas affoler les compteurs.» Contrairement à son temps en National League.

Là où il y aura également une belle différence, c'est au niveau de l'affluence. Mais Andrei Bykov préfère en rire: «Mais je m'en fous, j'ai juste envie de prendre du plaisir et j'en ai déjà beaucoup avec eux.»

Et avec ses racines russes, est-ce que le nom du Tout-Puissant Lokomotiv Central a joué un rôle pour prendre sa décision? «C'est surtout un nom incroyable, s'exclame-t-il. Je me souviens que, petit, j'allais voir des matches au Stade de la Motta. Ça va me faire bizarre d'évoluer là-bas, surtout avec cette super équipe.» Et il pourra continuer sa carrière sportive encore quelque temps.