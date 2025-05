Un espoir du foot suisse signe un triplé avec le Barça

1/5 Le Suisse Eman Kospo célèbre le triplé avec la sélection U19 du FC Barcelone. Photo: AFP

Lino Dieterle

Actuellement, tout va bien pour le FC Barcelone. À tous les niveaux. Tant les hommes que les femmes ont encore la possibilité de réaliser le triplé championnat, coupe et Ligue des champions cette saison. Chez les jeunes, cette prouesse est déjà dans la poche. Le Suisse Eman Kospo, 17 ans, a participé à cette conquête de manière déterminante

Samedi dernier, il a joué 90 minutes en finale de la Youth League à Nyon (VD), comme lors de chaque match depuis les huitièmes de finale. Les U19 du Barça se sont imposés 4 à 1 en finale contre la sélection de Trabzonspor avant de laisser éclater leur joie. Plus tôt dans la compétition, Barcelone a dû battre Alkmaar, Stuttgart et Aston Villa sur le chemin du titre. Il s’agit du troisième titre remporté par le club en Youth League après 2014 et 2018.

«C’est un sentiment incroyable», a déclaré Eman Kospo après avoir remporté le titre lors d’une interview avec «Buzz Spor». Après ce triomphe, il ne veut pas se projeter trop loin mais travailler chaque jour sur lui-même et s’améliorer. «Dans quelques mois ou années, je veux être footballeur professionnel et gagner des titres comme nous l’avons fait aujourd’hui.»

De GC au Barça

Plein d’assurance, il s’est fixé comme objectif une «grande carrière», au cours de laquelle il visera le plus grand nombre de titres possibles. Au niveau junior, cela est déjà bien parti avec ce triplé.

Eman Kospo, qui fait partie des défenseurs suisses les plus prometteurs, avait quitté GC en été 2023 pour rejoindre le centre de formation «La Masia» de Barcelone. Il est régulièrement présent dans les sélections juniors de l’ASF depuis les M15 et a même été capitaine des M18.