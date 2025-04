«Je ne me compare à personne, encore moins à Messi», assure Lamine Yamal

Lamine Yamal est très admiratif de la carrière de Leo Messi. Photo: Europa Press via Getty Images

AFP Agence France-Presse

«Je ne me compare pas à lui, parce que je ne me compare à personne, encore moins à Messi. Je vous laisse donc en débattre, car entre nous, nous pensons juste à nous améliorer chaque jour, à être meilleurs que la veille. Je pense donc que cette comparaison n'a pas de sens, encore moins avec Messi», a déclaré Lamine Yamal en conférence de presse.

«J'essaie de profiter sur le terrain, d'être moi-même et de suivre mon propre chemin. Évidemment, je l'admire, c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais je ne me compare pas à lui», a-t-il ajouté, en réponse à une question sur les parallèles effectués par la presse catalane entre le prodige de 17 ans et le génie argentin.

«L'âge, c'est juste un chiffre»

«Dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est un sport qui dépend de la qualité de chacun, de comment tu t'entraînes et de ta mentalité. Si tu es préparé, tu es préparé. Nous sommes une équipe très jeune, mais on démontre qu'on a le niveau. L'âge c'est juste un chiffre», a poursuivi l'ailier espagnol, qui bat tour à tour les records de précocité depuis son éclosion au Barça à seulement 16 ans.

Son adversaire mercredi, le capitaine de l'Inter Lautaro Martinez, champion du monde 2022 aux côtés de Messi, a lui aussi refusé de rentrer dans le débat:

«Messi? Personne ne peut se comparer à lui, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ce que je peux dire c'est que Lamine est un joueur très important, tout le monde l'a vu jouer, on le connait. Il est en train de réaliser de grandes choses, il a déjà gagné des titres avec sa sélection. On doit respecter ce qu'il fait, c'est un grand joueur, avec un grand avenir», a déclaré l'attaquant argentin.

La coupure d'électricité l'a perturbé

Questionné à propos de la panne électrique ayant paralysé l'Espagne et le Portugal lundi, Lamine Yamal, toujours collé à son téléphone, a confié qu'il n'avait pas su «quoi faire» pour s'occuper.

«À vrai dire, hier je ne savais pas quoi faire. Je suis venu ici, j'ai passé toute la journée au centre d'entraînement, j'ai retrouvé des coéquipiers. Je pense que la coupure d'électricité nous a tous rendus très nerveux, mais évidemment, nous pensions déjà à la demi-finale avec beaucoup d'envie», a-t-il expliqué.