Cristiano Ronaldo annonce la fin du «chapitre» avec Al-Nassr

Le Portugais Cristiano Ronaldo a annoncé lundi de façon sibylline que le «chapitre» avec Al-Nassr était «clos». Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le Portugais Cristiano Ronaldo a annoncé lundi de façon sibylline que le «chapitre» avec Al-Nassr était «clos», dans un message posté sur ses réseaux sociaux après la dernière journée du Championnat d'Arabie saoudite. «Ce chapitre est clos. L'histoire? Toujours en cours d'écriture. Merci à tous», a écrit la superstar portugaise sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui portant le maillot du club de Ryad.

Son contrat avec Al-Nassr se termine à l'été 2025. L'attaquant, âgé de 40 ans, a terminé cette saison meilleur buteur du Championnat, avec 24 réalisations.

Cette annonce intervient alors que la Fédération internationale de football va ouvrir une fenêtre spéciale de transferts du 1er au 10 juin. Une modification qui doit permettre aux 32 équipes participant au Mondial des clubs (14 juin - 13 juillet aux Eats-Unis) d'aligner de nouveaux joueurs durant la compétition.

Premier grand nom du championnat saoudien

Cristiano Ronaldo s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.

L'été dernier, le quintuple Ballon d'or avait affirmé qu'il pourrait finir sa carrière à Al-Nassr. «Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien», avait expliqué l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.