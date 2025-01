«Cela donne encore plus d'énergie et de motivation pour la suite»

«Cela donne encore plus d'énergie et de motivation pour la suite»

Naomi Luyet a remporté deux prix lors de la Swiss Football Night. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce lundi soir au Casino Berne, tous les yeux ou presque étaient rivés sur Naomi Luyet. Et pour cause, la jeune valaisanne de 19 ans a presque tout raflé lors de la Swiss Football Night, remportant le prix de meilleure jeune joueuse et celui de meilleure joueuse du championnat.

Ce sont les bras chargés de deux trophées dorés remis conjointement par la Swiss Football League et l'Association suisse de football que l'attaquante de Young Boys a répondu aux questions de Blick quelques minutes après son triomphe.

Quand vous jouiez au stade de Saint-Germain à Savièse, auriez-vous osé imaginer vivre une telle soirée?

Quand j'étais à Saint-Germain, je jouais seulement au foot pour le plaisir et je ne me suis jamais vraiment projetée. Je ne me suis jamais imaginée à pouvoir accomplir ce que j'ai fait et être là où je suis maintenant. Je profite juste du moment présent.

Ce ne sont pas de très vieux souvenirs. Le football va très vite.

Oui. On ne s'y attend pas et on constate qu'en un an, il peut se passer beaucoup de chose. Cela a été une année incroyable et être ici est un honneur.

Etiez-vous au courant que vous alliez gagner ce soir? Ou avez-vous appris la nouvelle en même temps que les spectateurs et téléspectateurs?

On me l'avait annoncé un petit peu avant le début de la soirée. Mais je ne m'attendais pas à ce que je gagne ces deux prix.

Que ressent-on lorsque l'on entend son nom être cité deux fois?

Ça me faisait presque un peu rire de remonter sur cette scène deux minutes après avoir reçu le premier trophée. Mais c'est clair que c'est une grande fierté.

Vous n'êtes pas le genre de personne qui aime être sous le feu des projecteurs, qui doivent parler devant une salle remplie de monde?

Au début, c'était très compliqué. Mais avec le temps, on s'habitue et cela va maintenant bien mieux.

Que représentent pour vous ces deux trophées?

C'est une grande fierté et un immense plaisir de voir que les efforts fournis, tout ce qui a été fait durant une année, est récompensé. Cela donne encore plus d'énergie et de motivation pour la suite.

Voici les lauréats 2024 Joueur de l'équipe nationale de l'année:

Granit Xhaka Joueuse de l'équipe nationale de l'année:

Géraldine Reuteler Joueur de l'année Super League:

Renato Steffen (Lugano) Jeune joueur de l'année:

Ardon Jashari (Bruges) Jeune joueuse de l'année:

Naomi Luyet (Young Boys) Joueur de l'année Challenge League:

Valon Fazliu (Aarau) Joueuse de l'année Women's Super League:

Naomi Luyet (Young Boys) Joueur de l'équipe nationale de l'année:

Granit Xhaka Joueuse de l'équipe nationale de l'année:

Géraldine Reuteler Joueur de l'année Super League:

Renato Steffen (Lugano) Jeune joueur de l'année:

Ardon Jashari (Bruges) Jeune joueuse de l'année:

Naomi Luyet (Young Boys) Joueur de l'année Challenge League:

Valon Fazliu (Aarau) Joueuse de l'année Women's Super League:

Naomi Luyet (Young Boys) plus

A qui les dédiez-vous?

Seule, je n’aurais pas réussi à faire tout ça. Je remercie et dédie ces prix à mes proches, mon agent, mes amies et Young Boys. Grâce à eux, je peux progresser avec le sourire.

De telles récompenses ouvrent forcément des perspectives à l'étranger. Quel serait le club de vos rêves?

Le FC Barcelone.