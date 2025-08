Raoul Savoy retrouve une sélection

Murat Yakin et Vladimir Petkovic ne sont plus les seuls entraîneurs suisses à la tête d'une sélection. Raoul Savoy complète en effet à nouveau le trio, lui qui vient de s'engager avec le Tchad.

Murat Yakin et Vladimir Petkovic ne sont plus seuls

Raoul Savoy est de retour! Photo: FIFA via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Raoul Savoy va diriger une nouvelle sélection africaine. Le Nord-Vaudois a été nommé vendredi sélectionneur de l'équipe nationale du Tchad, a annoncé la fédération tchadienne de football.

Le technicien de 52 ans était à la recherche d'un nouveau poste depuis son départ de la sélection centrafricaine, qu'il a dirigé lors de trois mandats différents (2014-2015, 2017-2019 et 2021-2024). Il a également entraîné le Swaziland, l'Ethiopie et la Gambie, en plus de nombreux clubs africains.

Mission: CAN 2027

Son nouveau défi sera donc de mener le Tchad à une première qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2027, lui qui a réussi des miracles avec les Fauves de Centrafrique, les menant à la porte de la CAN.

Murat Yakin et Vladimir Petkovic ne sont donc officiellement plus les seuls entraîneurs suisses à la tête d'une sélection nationale: Raoul Savoy est de retour!