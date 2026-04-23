Dante devient l'entraîneur de la deuxième équipe du Bayern

L'ancien défenseur du Bayern Dante reprend la deuxième équipe du club munichois en tant qu'entraîneur. Pour l'assister, il pourrait faire appel à une légende du club.

Carlo Steiner

Selon les informations de Sky, le Bayern Munich s’apprête à faire revenir un ancien de la maison dans un rôle d’entraîneur. Dante, qui mettra un terme à sa carrière de joueur à l’issue de la saison avec OGC Nice, devrait prendre en charge dès cet été la deuxième équipe du club bavarois en Regionalliga Bayern (4e division). Actuellement, cette formation est dirigée par Holger Seitz.

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Selon les informations de «Bild», ce changement est acté. Dante ne rejoindra donc pas le Lausanne-Sport. Le quotidien allemand évoque en outre une autre figure emblématique du Bayern comme possible adjoint: Franck Ribéry. «La rumeur circule depuis longtemps autour du campus du Bayern et prend de plus en plus d’ampleur», écrit le journal. Dante et le Français ont évolué ensemble à Munich entre 2012 et 2015.

Franck Ribéry veut être entraîneur pro

«Kaiser Franck», qui a porté le maillot du Bayern Munich de 2007 à 2019, ne cache pas son envie de revenir au club. Il l’avait déjà laissé entendre début 2025: «J’ai obtenu avec succès la licence d’entraîneur UEFA A l’année dernière. Avec cette licence, je peux diriger des équipes jusqu’en 3e division. Mais j’aimerais désormais passer directement la licence pro», avait-il confié à «Bild». «Peut-être que je pourrai ensuite prendre en charge une équipe de jeunes plus âgée ou devenir entraîneur adjoint dans un bon club, aux côtés d’un bon entraîneur. Mais d’ici là, j’ai encore beaucoup à apprendre».

Dante devrait également s’occuper de l’équipe engagée en UEFA Youth League. Dans cette compétition, pourront évoluer la saison prochaine tous les joueurs nés après le 1er janvier 2008. Jusqu’ici, cette responsabilité revenait généralement à l’entraîneur des moins de 19 ans du Bayern. En pratique, il ne s’agit toutefois pas uniquement de joueurs U19: des éléments déjà intégrés au groupe professionnel ou à la deuxième équipe peuvent également être appelés.