Peu importe qui a imaginé le mode de qualification pour la Coupe du monde: il comporte un petit hic. Et il concerne le petit poucet du football européen, Saint-Marin.

1/4 Nicko Sensoli devient le saint national de Saint-Marin lors de la victoire contre le Liechtenstein. Photo: imago/Sportimage

Stefan Kreis

L'équipe nationale de Saint-Marin est sans doute la plus mauvaise de l'histoire du football. Il fut un temps où «La Sérénissime» restait sur 141 matches consécutifs sans victoire. Ce n'est qu'en septembre 2024 qu'un certain Nicko Sensoli est devenu un héros national, lorsqu'il a mené son petit Etat à un triomphe 1-0 contre le Liechtenstein.

Depuis son premier match international il y a 35 ans, Saint-Marin a encaissé près de 900 buts. Dernièrement, la sélection a été battue par Chypre (0-4) et par l'Autriche (0-10) lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Saint-Marin profite de la débâcle

Ce n'est pourtant pas un problème pour Saint-Marin. Bien au contraire. La plus ancienne république existante du monde pourrait même profiter de sa propre défaite. Outre les douze billets directs pour les vainqueurs de groupe, quatre autres places UEFA seront attribuées au printemps 2026 via des playoffs impliquant seize participants, qui sont les douze deuxièmes des groupes de qualification et quatre vainqueurs de groupe de la Ligue des nations.

L'un d'entre eux: Saint-Marin. Comme le dernier du classement mondial Fifa a réussi à battre deux fois de suite le Liechtenstein, l'équipe du coach Roberto Cevoli a remporté son groupe de Ligue des Nations et reste donc en lice pour un ticket de barrage. Seule condition: qu'un nombre suffisant de vainqueurs de groupe mieux classés de la Ligue des nations se qualifient directement pour la Coupe du monde ou obtiennent leur place en barrages en terminant deuxièmes de leur groupe de qualification.

Pour le dernier match de Saint-Marin, mardi en Roumanie, cela pourrait signifier que Saint-Marin doit perdre le plus largement possible. En effet, il sera déterminant que la Roumanie termine première, deuxième ou troisième, car la Roumanie, tout comme Saint-Marin, a gagné son groupe en Ligue des nations, contrairement à l'Autriche et à la Bosnie-Herzégovine, actuellement premières et deuxièmes.