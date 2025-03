Drame dans la famille du Brésilien Marquinhos, star du PSG

Carol Cabrino, épouse de la star du PSG Marquinhos, a perdu son quatrième enfant à naître. C'est à la neuvième semaine de grossesse qu'elle a appris la triste nouvelle. Celle-ci pèse d'autant plus lourd que Marquinhos n'a pas pu être présent à ses côtés.

Il devait compléter leur bonheur commun et agrandir la famille d’un sixième membre. Mais la joie anticipée de l’arrivée du quatrième enfant s’est transformée en drame pour Carol Cabrino (31 ans) et la star du PSG Marquinhos (30 ans).

Dans un message Instagram chargé d’émotion, Cabrino annonce en larmes à ses abonnés qu’elle a perdu son quatrième enfant à naître. À la neuvième semaine de grossesse, la Brésilienne a appris que le petit cœur avait cessé de battre.

Cette perte est d’autant plus douloureuse que son mari, capitaine de l’équipe nationale brésilienne et figure emblématique du PSG, n’a pas pu être à ses côtés. Alors qu’elle faisait face à une douleur incommensurable, Marquinhos était en déplacement avec la «Seleção» pour affronter la Colombie puis l’Argentine.

Jusqu’au jour fatidique de l’échographie, tout semblait normal, raconte Cabrino. Elle se réjouissait de voir son bébé, d’entendre les battements de son cœur — un moment de bonheur et d’attente fébrile. Mais à la place, elle a reçu la pire des nouvelles: pas de battement, pas de mouvement.

«Mon bébé est devenu un petit ange»

«Une expérience douloureuse et inexplicable», confiera-t-elle plus tard. Elle n’aurait jamais imaginé qu’une telle épreuve puisse frapper sa famille. Le couple a déjà trois enfants en bonne santé — Maria Eduarda (7 ans), Enrico (5 ans) et Marina (2 ans). «Mon bébé est devenu un petit ange», ajoute Cabrino.

Sur les réseaux sociaux comme lors de leurs apparitions publiques, la famille affiche toujours une image harmonieuse, aimante et très soudée. Marquinhos, loin des scandales ou des frasques extra-sportives, apparaît comme un père attentionné et un mari fidèle. Le couple s’est rencontré sur Internet et vit depuis une histoire digne d’un conte de fées — avec, entre autres, une demande en mariage de rêve sur la tour Eiffel.

Ce quatrième enfant devait parfaire le bonheur familial. Cabrino et Marquinhos se réjouissaient à l’idée de redevenir parents. Mais ce rêve s’est brisé ce jour-là. Mariée à Marquinhos depuis juin 2016, la Brésilienne a dû subir une intervention chirurgicale pour faire retirer le fœtus.