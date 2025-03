Yann Sommer et les gardiens de but sont dans le collimateur Photo: imago/ActionPictures

Yann Sommer et ses confrère gardiens de but peuvent se faire du souci. La FIFA s'apprête à introduire des modifications significatives dans les règles du football, notamment en ce qui concerne le comportement des derniers remparts. Ces changements visent à améliorer la fluidité du jeu et à réduire les pertes de temps.

Actuellement, les gardiens de but sont censés relâcher le ballon dans un délai de six secondes après l'avoir contrôlé. Toutefois, cette règle est rarement appliquée de manière stricte. D'après les informations rapportées par un journaliste de «ESPN», la FIFA envisage d'étendre cette limite à huit secondes. Si un gardien dépasse ce temps, l'équipe adverse se verrait accorder un corner, une sanction plus sévère que le coup franc indirect actuellement en vigueur.

Cette mesure a pour objectif de dissuader les gardiens de conserver le ballon trop longtemps et d'encourager un jeu plus dynamique. «Le délai de huit secondes devrait commencer lorsque le gardien a le gardien dans les mains. Plus besoin de se rouler au sol pendant dix secondes désormais», ironise le journaliste.

Selon les règles, un gardien de but est considéré comme ayant le contrôle du ballon lorsqu'il: le tient entre ses mains, entre sa main et une surface quelconque (par exemple le sol ou son propre corps), le tient dans une main ouverte ou le fait rebondir sur le sol ou le lance en l'air. Le compte à rebours de huit secondes commencerait lorsque l'arbitre détermine que le ballon est sous contrôle total. Il n'est pas nécessaire que le gardien de but soit debout. Les nouvelles règles visent notamment à limiter les retards délibérés, lorsqu'un gardien attrape le ballon, tombe inutilement au sol et y reste malgré l'absence d'obstacles de la part des adversaires.

Ces propositions seront discutées lors de la prochaine réunion de l'International Football Association Board (IFAB). Si elles sont adoptées, elles pourraient être mises en application dès la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, prévue pour le 14 juin prochain.