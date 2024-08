Un ramasseur de balles sauvé par des joueurs de West Ham

La catastrophe a été évitée de peu à Selhurst Park ce samedi où un ramasseur de balles s'est retrouvé écrasé par un panneau publicitaire et des supporters de West Ham. Heureusement pour le jeune homme, Jarrod Bowen et Tomas Soucek lui sont venus en aide.

1/2 Un ramasseur de balles a été sauvé par les joueurs de West Ham.

Blick Sport

Un drame a sans doute été évité ce samedi lors de la rencontre opposant Crystal Palace à West Ham. À la 72e, alors que Jarrod Bowen venait d'inscrire le deuxième but de l'après-midi des Hammers, l'équipe s'est rendue devant ses supporters ayant entrepris le déplacement pour célébrer.

Sauf que la joie de plusieurs dizaines de derniers a provoqué un mouvement de foule en direction du terrain. De quoi provoquer la chute des panneaux publicitaires présents là et des supporters qui ont donc écrasé un ramasseur de balles assis et placé malgré lui au mauvais endroit au mauvais moment.

Catastrophe évitée de peu

Heureusement pour le jeune homme, Tomas Soucek, auteur du premier but, a rapidement compris ce qu'il se passait et, accompagné d'autres coéquipiers, a pu soulever le panneau publicitaire cassé, tirer le ramasseur de balles et le mettre en sécurité. Après avoir pris soin de lui comme ils le pouvaient, les joueurs des Hammers ont ensuite confié le jeune homme, en état de choc et en pleurs, au service de sécurité du stade.

Au terme de la rencontre remportée par West Ham, Soucek, Bowen et compagnie sont allés revoir le ramasseur de balles pour prendre de ses nouvelles. L'un d'eux lui a d'ailleurs donné son maillot.

Gestes salués sur les supporters des deux clubs sur X. «Fair-play à Soucek et Bowen pour avoir aidé le jeune ramasseur de balle coincé sous la barrière. Ça réchauffe les coeurs», «C'est bien de voir les joueurs de West Ham s'occuper du ramasseur de balles de Crystal Palace lorsque la barrière de la tribune s'est effondrée sur lui».