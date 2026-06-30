Le joueur de l’Atlético Madrid Matteo Ruggeri aurait payé 150 euros pour des messages à caractère raciste, sexuel et blasphématoire. Publiées le 28 juin 2026, des captures d’écran provoquent un tollé en ligne.

Le défenseur de l’Atlético de Madrid Matteo Ruggeri est au centre d’un scandale impliquant de graves accusations à caractère sexuel, raciste et blasphématoire.

Selon une enquête menée par «La Dépêche», une femme italienne affirme que le joueur lui aurait proposé 150 euros en échange de messages vocaux à caractère sexuel, raciste et blasphématoire. Des captures d’écran ainsi que des enregistrements vidéo, largement relayés sur les réseaux sociaux, viendraient appuyer ces accusations, même si leur authenticité n’a pas encore été formellement établie.

Des propos troublants

Dans ces échanges présumés, Matteo Ruggeri aurait demandé à cette femme d’enregistrer des messages contenant des insultes à l’encontre de personnes de couleur, ainsi que des propos blasphématoires. Toujours selon «La Dépêche», il aurait notamment dit: «Ça te dérange si je me touche en écoutant tes audios?» Ou encore: «Dis-moi que tu insultes aussi les Noirs et que tu es raciste.»

Le scandale a éclaté après la publication d’extraits de ces échanges sur le compte Twitter @AtletiFrancia, le 28 juin 2026, provoquant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Ces révélations interviennent à un moment important de la carrière du jeune joueur, dont l’avenir pourrait être compromis. Certains médias italiens avaient récemment évoqué un intérêt de l’AS Rome pour le défenseur, mais cette affaire pourrait rebattre les cartes. A ce stade, ni Matteo Ruggeri ni ses représentants n’ont réagi publiquement à ces accusations.