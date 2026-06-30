Le défenseur de l’Atlético de Madrid Matteo Ruggeri est au centre d’un scandale impliquant de graves accusations à caractère sexuel, raciste et blasphématoire.
Selon une enquête menée par «La Dépêche», une femme italienne affirme que le joueur lui aurait proposé 150 euros en échange de messages vocaux à caractère sexuel, raciste et blasphématoire. Des captures d’écran ainsi que des enregistrements vidéo, largement relayés sur les réseaux sociaux, viendraient appuyer ces accusations, même si leur authenticité n’a pas encore été formellement établie.
Des propos troublants
Dans ces échanges présumés, Matteo Ruggeri aurait demandé à cette femme d’enregistrer des messages contenant des insultes à l’encontre de personnes de couleur, ainsi que des propos blasphématoires. Toujours selon «La Dépêche», il aurait notamment dit: «Ça te dérange si je me touche en écoutant tes audios?» Ou encore: «Dis-moi que tu insultes aussi les Noirs et que tu es raciste.»
Le scandale a éclaté après la publication d’extraits de ces échanges sur le compte Twitter @AtletiFrancia, le 28 juin 2026, provoquant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.
Ces révélations interviennent à un moment important de la carrière du jeune joueur, dont l’avenir pourrait être compromis. Certains médias italiens avaient récemment évoqué un intérêt de l’AS Rome pour le défenseur, mais cette affaire pourrait rebattre les cartes. A ce stade, ni Matteo Ruggeri ni ses représentants n’ont réagi publiquement à ces accusations.