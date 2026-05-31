La Nati marque un troisième but juste avant la mi-temps

GOOOOOAL !
Xhaka marque le 3-0 sur penalty juste avant la mi-temps !
PENALTY POUR LA SUISSE !
Après un court VAR check, la Nati obtient un 2e peno dans ce match, suite à une faute sur Embolo dans la surface jordanienne.
Oh la frappe lointaine d'Olwan, après une récupération sur un deuxième ballon, qui ne passe pas très loin de la cage de Mvogo. Le Fribourgeois avait néanmoins très bien lu la trajectoire du ballon !
La Nati fait tourner le ballon dans cet interminable temps additionnel qui ne sert pas à grand-chose...
+7 minutes (les horribles et interminables temps additionnels sont de retour, quatre ans après le Qatar !)
Manzambi continue son festival à mi-terrain, très très belle prestation du joueur de Freiburg sur cette première période. Il dynamite le jeu suisse et apporte beaucoup de vitesse et de projection, oh qu'il fait du bien !
Le rythme est retombé. La Nati fait tourner le ballon et la Jordanie peut enfin souffler un peu. Les Asiatiques se sont réorganisés et parviennent davantage à contenir les offensives suisses.
Embolo ! L'attaquant suisse reprend de la tête un corner bien botté, mais c'est trop mou pour venir inquiéter le gardien jordanien qui s'empare du ballon, facilement.
Les Jordaniens souffrent et semblent complètement dans le dur depuis plusieurs minutes. La Nati est en train d'asphyxier son adversaire dans la fournaise saint-galloise du Kybunpark. Très bonne prestation de l'équipe de Suisse jusqu'à présent.
GOOOOOOOOOOAL !
La Suisse double le score sur une MAGNIFIQUE passe en profondeur d'Aebischer pour Ndoye qui conclut en une touche de balle, 2-0 !