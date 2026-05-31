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Suisse
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3:0
Jordanie
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EN DIRECT
3:0
Jordanie
Jordanie
Embolo 28' (P)
Ndoye 33'
Xhaka 45'+10 (P)

Le match en direct
La Nati marque un troisième but juste avant la mi-temps

il y a 2 minutes
But
But

45'+9

GOOOOOAL !

Xhaka marque le 3-0 sur penalty juste avant la mi-temps !

il y a 3 minutes

45'+7

PENALTY POUR LA SUISSE !

Après un court VAR check, la Nati obtient un 2e peno dans ce match, suite à une faute sur Embolo dans la surface jordanienne.

il y a 4 minutes

45'+6

Oh la frappe lointaine d'Olwan, après une récupération sur un deuxième ballon, qui ne passe pas très loin de la cage de Mvogo. Le Fribourgeois avait néanmoins très bien lu la trajectoire du ballon !

il y a 6 minutes

45'+4

La Nati fait tourner le ballon dans cet interminable temps additionnel qui ne sert pas à grand-chose...

il y a 10 minutes

45'

+7 minutes (les horribles et interminables temps additionnels sont de retour, quatre ans après le Qatar !)

il y a 13 minutes

43'

Manzambi continue son festival à mi-terrain, très très belle prestation du joueur de Freiburg sur cette première période. Il dynamite le jeu suisse et apporte beaucoup de vitesse et de projection, oh qu'il fait du bien !

il y a 16 minutes

40'

Le rythme est retombé. La Nati fait tourner le ballon et la Jordanie peut enfin souffler un peu. Les Asiatiques se sont réorganisés et parviennent davantage à contenir les offensives suisses.

il y a 19 minutes

36'

Embolo ! L'attaquant suisse reprend de la tête un corner bien botté, mais c'est trop mou pour venir inquiéter le gardien jordanien qui s'empare du ballon, facilement.

il y a 20 minutes

35'

Les Jordaniens souffrent et semblent complètement dans le dur depuis plusieurs minutes. La Nati est en train d'asphyxier son adversaire dans la fournaise saint-galloise du Kybunpark. Très bonne prestation de l'équipe de Suisse jusqu'à présent.

il y a 23 minutes
But
But

33'

GOOOOOOOOOOAL !

La Suisse double le score sur une MAGNIFIQUE passe en profondeur d'Aebischer pour Ndoye qui conclut en une touche de balle, 2-0 !

Les derniers matches
Arbitre
Referee
Rohit
Saggi
Norvège
Coup d’envoi
dimanche
31 mai 2026 à 15:00
Stade
Saint-Gall, Suisse
Kybunpark
Capacité
19'456
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